Marcel critica estilo sin filtros de Quiroz: “No recuerdo ministro de Hacienda usando ese lenguaje”

El exministro de Hacienda Mario Marcel respondió a las críticas formuladas por el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, quien cuestionó el manejo fiscal de la administración del expresidente Gabriel Boric y aseguró que el país recibió una deuda obtenida tras vaciar los fondos soberanos y dejar sin recursos disponibles al Estado.

En entrevista con radio Infinita, Marcel rechazó tanto la forma como el contenido de las declaraciones realizadas por Quiroz al Diario Financiero, donde señaló que el gobierno anterior administró sus últimos meses “como si fuera un quiosco”.

“El quiosco lo considero un exabrupto; (…) no recuerdo algún ministro de Hacienda que haya usado ese tipo de lenguaje”, afirmó el exsecretario de Estado.

Marcel centró sus cuestionamientos en la acusación sobre un supuesto vaciamiento de los fondos soberanos, asegurando que los datos oficiales contradicen esa afirmación.

“Lo que a mí me sorprende es el tema del vaciamiento de los fondos soberanos, porque las estadísticas del Ministerio de Hacienda muestran que eso no es así”, sostuvo.

Según explicó, durante el período comprendido entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025 los principales fondos soberanos del país registraron un incremento.

“Entre diciembre del 2022 y diciembre del 2025, los fondos soberanos, que son básicamente dos, el Fondo de Estabilización Económico Social y el Fondo de Reserva de Pensiones, aumentaron. No pasó nada con los fondos soberanos, no hubo ninguna maniobra especial. Estas son las estadísticas del Ministerio de Hacienda. Entonces, sinceramente, no me puedo explicar que lo plantee con esta vehemencia”, indicó.

El economista también defendió la gestión fiscal realizada por su administración, recordando el escenario económico que enfrentaron al asumir el gobierno.

“Recordemos que veníamos de un déficit de 10,6% en producto estructural”, señaló.

A partir de ese contexto, afirmó que el foco estuvo puesto en enfrentar los problemas heredados más que en responsabilizar públicamente a las autoridades anteriores.

“Nosotros en ese contexto no nos dedicamos a criticar al gobierno anterior, ni a quejarnos. Al contrario, nos dedicamos, nos abocamos a ver cómo absorbíamos todas estas cosas, cómo estructurábamos una política fiscal que colaborara con el Banco Central en la baja de la inflación”, sostuvo.

Marcel agregó que durante ese período también debieron enfrentar desafíos como el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal, la deuda acumulada con las empresas generadoras eléctricas y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

“Más encima nos cayó el aumento de precios de los combustibles y de los alimentos por la guerra en Ucrania. Pero nosotros nos dedicamos a tratar de resolver esos problemas, más que echarle la culpa al gobierno anterior”, afirmó.

Finalmente, el exministro planteó que la principal responsabilidad de cualquier administración es concentrarse en la gestión de los desafíos del país.

“Lo que se espera de un gobierno es que se dedique a sus tareas, que resuelva los problemas”, concluyó.