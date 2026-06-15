Menos crecimiento, más riesgos: el incómodo Informe de Política Monetaria que viene

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para algunos de ustedes)! Esta mañana la atención de los inversores alrededor del mundo estará puesta en cómo el mercado reacciona al anuncio de que Estados Unidos e Irán alcanzaron una acuerdo de 60 días que incluye reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra en Medio Oriente.

El acuerdo no podría llegar en mejor momento: hace unos días, el Banco Mundial advirtió que estamos frente al mayor shock de oferta en más de 50 años. El acuerdo dominará la agenda de la reunión del G7 de esta semana en Francia.

Al cierre de esta edición, el petróleo mostraba una baja importante. Se anticipa un rally bursátil global para el lunes. Acá podríamos ver un alza en el peso y en el precio del cobre. Todas buenas noticias para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de cara a las negociaciones en el Senado para alcanzar los votos que logren aprobar su megaproyecto económico.

El titular de Hacienda atraviesa su momento más complejo después que volviera a salir a la superficie su paso por Capuchinos y una condena a 41 días en el caso MOP-Gate, que –si bien pudo revertirse en la Corte Suprema– es uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente. Quiroz fue procesado por estafa y fraude al fisco, y salió bajo fianza gracias a Gabriel Zaliasnik, otro que por estos días ha sido cuestionado, tras revelarse los chats que mantenía con Luis Hermosilla.

En la agenda local, esta semana todo pasa por el Banco Central. El martes tenemos la Reunión de Política Monetaria (RPM) del Banco Central y el miércoles el muy esperado Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio. La semana pasada, la última Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) anticipó un recorte de la proyección de crecimiento del PIB para 2026 a 1,6% (desde 2,0% anterior). La tendencia confirma un deterioro frente al inicio de año, cuando el crecimiento esperado se situaba en 2,5%.

También en esta edición de El Semanal: lo que el Banco Central dirá sobre la situación fiscal y el megaproyecto económico de La Moneda; Mario Marcel y el nuevo malestar: “La inseguridad económica y laboral es realmente muy corrosiva”; y SpaceX: cuando Musk se vuelve más grande que Suiza.

Además, todo indica que la apuesta de la familia Muchnick para apoyar el proyecto de AFP de Nicolás Glisser –el exgerente de inversiones de AFP Capital– va en serio; el ruido que hace que la AGF del Santander sea una de las ganadoras de la licitación el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP); y Fitch le pasa la cuenta al Grupo Angelini por Brasil y por el ciclo forestal.

Ahora, antes de arrancar: ¿quieres tener la versión completa de El Semanal y recibirla los domingos y jueves antes que nadie? Entonces SUSCRÍBETE y súmate a nuestra comunidad.

1

EL BANCO CENTRAL SE TOMA LA AGENDA

El Banco Central publicará este 17 de junio su segundo Informe de Política Monetaria (IPoM) del año, con un mercado que espera una señal prudente: mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%, rebajar las proyecciones de crecimiento y evitar cualquier guiño prematuro a nuevos recortes.

Lo más esperado por el mercado (y el Ministerio de Hacienda): lo que el informe diga sobre la situación fiscal y el plan económico del Gobierno.

Este IPoM llega en un momento delicado. La economía necesita más impulso, pero el BC no quiere declarar victoria antes de tiempo contra la inflación. La inflación subyacente ha mostrado una lectura más benigna y el traspaso del alza de combustibles a otros precios ha sido acotado. Pero el conflicto en Medio Oriente, la presión sobre el petróleo, el dólar y las tasas en Estados Unidos obligan al emisor a mantener la guardia alta.

El consenso es que el Banco Central recortará las proyecciones de crecimiento para este año. En el mercado hay pocos que mantengan proyecciones muy por encima el 1,6%, aun con la aprobación del megaproyecto económico de Jorge Quiroz.

El dato clave está en la demanda interna. Gemines dice que parte del menor impacto inflacionario del shock de combustibles se explicaría por el hecho de que la debilidad de la economía ha obligado a las empresas a absorber costos vía menores márgenes. Eso ayuda a contener precios, pero no despeja el riesgo.

Por eso, el mensaje esperado del BC es que la TPM ya está cerca de niveles neutrales y una baja adicional, en un contexto de expectativas al alza para la tasa en Estados Unidos, podría presionar al peso y encarecer el panorama inflacionario.

El otro foco estará fuera del mandato directo del Banco Central, pero muy dentro del radar del mercado: el megaproyecto económico de Quiroz y los desafíos fiscales. El informe será leído buscando señales sobre cuánto espacio real tiene Chile para acelerar el crecimiento sin tensionar la deuda, las tasas largas y la credibilidad fiscal.

Para seguir leyendo y tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

CHILE Y LA TENSIÓN CAPITAL VS. TRABAJO

Mario Marcel y el nuevo malestar: “La inseguridad económica y laboral es realmente muy corrosiva”. La segunda edición de Diálogos de El Mostrador 2026 puso sobre la mesa una pregunta incómoda: qué pasa con la democracia, la cohesión social y el trabajo cuando la inteligencia artificial (IA) acelera una transformación que ya venía golpeando al mundo laboral.

El exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central abordó la tensión entre capital y trabajo en la era de la IA. Advirtió que Chile enfrenta este cambio con un Estado de bienestar incompleto, baja confianza institucional y un desafío demográfico acelerado.

Para un país con un Estado de bienestar “a medio construir”, esa incertidumbre pega más fuerte: afecta la calidad de vida, el bienestar y la cohesión social. “Es realmente muy corrosivo el tema de la inseguridad”, resumió.

El mundo fabril, con trabajadores sindicalizados, empleadores identificables y producción anclada en un territorio, dio paso a otra economía. Una donde el capital financiero pesa más, los intangibles dominan el valor de las empresas y las grandes tecnológicas operan “básicamente en la nube”.

Para Marcel, esa transformación obliga a cambiar la pregunta. “Lo primero que uno tiene que preguntarse es qué capital y qué trabajo”, dijo. El trabajador para el cual fueron diseñadas muchas instituciones –hombre, jefe de hogar, asalariado, jornada completa– hoy representa menos del 40% de la fuerza laboral.

El punto más inquietante está en la inteligencia artificial. A diferencia de otras revoluciones tecnológicas, donde las ganancias de productividad terminaron expandiendo consumo, demanda y empleo, esta vez no está claro que el proceso vaya a repetirse.

La concentración de poder en pocas grandes compañías tecnológicas abre una duda central: si la riqueza generada por la IA circulará por la sociedad o quedará atrapada en una élite global.

“Cuando se dice que a lo mejor le van a pagar a la gente por no trabajar, la pregunta es: ¿quién le va a pagar? ¿Cómo van a llegar esos recursos?”, planteó Marcel.

Y ahí aparece el límite del Estado nacional: los sistemas tributarios siguen pensados para gravar actividad dentro de un territorio, mientras las empresas digitales pueden mover capital, datos y valor con una velocidad inédita.

Para ver el programa completo, haz clic en este enlace o en el video de portada.

3

SPACE X: CUANDO MUSK SE VUELVE MÁS GRANDE QUE SUIZA

La OPI de SpaceX y el nuevo dilema del capitalismo: innovar o concentrar poder. La salida a bolsa de la empresa es más que una operación financiera. Es un hito de poder. La compañía de Elon Musk debutó en Nasdaq con una valorización cercana a US$ 1,77 billones y, tras subir cerca de 19% en su primer día, superó los US$ 2 billones de valor bursátil. Reuters la describe como la mayor OPI de la historia y el salto que convirtió a Musk en el primer “trillonario”.

No son pocos los que ven un paralelo histórico. En 1602, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales –la VOC– ayudó a inventar la sociedad anónima moderna: acciones transferibles, mercado secundario, capital disperso y riesgo limitado. Fue una innovación jurídica tan decisiva como la máquina de vapor. Según un podcast citado por Bloomberg, en dinero de ahora, la VOC llegó en un momento a valer más que la capitalización de mercado combinada de Apple y Nvidia.

Pero también mostró el lado oscuro del capitalismo corporativo: acumuló tal poder que podía hacer la guerra, gobernar territorios y operar como un Estado privado.

La historia de la VOC enseña que la gran innovación del capitalismo fue limitar el riesgo privado para liberar capital. Cuatro siglos después, la pregunta se invierte: quién limita el riesgo social cuando el capital ya fue liberado demasiado.

SpaceX no tiene colonias ni ejércitos formales. Pero tiene cohetes, satélites, Starlink, inteligencia artificial, contratos públicos, infraestructura crítica y una influencia geopolítica que ya incomoda a gobiernos. La novedad no es solo su tamaño. Es que una empresa privada puede terminar incrustada en la seguridad nacional, las comunicaciones globales, los mercados financieros y los fondos de pensiones al mismo tiempo.

La controversia está en cómo Musk usó esa escala. S&P Global rechazó cambiar sus reglas para permitir la entrada temprana de SpaceX al S&P 500, manteniendo sus criterios habituales. Pero Nasdaq sí abrió la puerta a mecanismos de “fast entry” para megaempresas recién listadas, lo que facilita que fondos indexados tengan que comprar acciones de SpaceX casi automáticamente.

Ahí está el punto político que hacen los críticos de la decisión: millones de inversores podrían convertirse en accionistas indirectos de SpaceX no porque eligieron a Musk, sino porque sus fondos replican índices. La promesa democrática de la inversión pasiva –bajo costo, diversificación, acceso masivo– se transforma en una correa de transmisión del poder corporativo. Si una empresa es lo suficientemente grande, ya no necesita convencer a todos los inversionistas: le basta con entrar al índice.

También hay críticas a las prácticas de la operación. The New York Times apunta a condiciones poco habituales: precio único de US$ 135, sin rango tradicional; presión a bancos, estudios jurídicos, auditores y asesores para contratar Grok; y comisiones potenciales superiores a US$ 500 millones.

El telón de fondo es el naciente movimiento anti-IA. No es todavía un ludismo clásico contra las máquinas, sino una reacción contra la concentración (pocas empresas, pocos dueños, enormes modelos, infraestructura energética, datos, talento y capacidad de lobby). Incluso Dario Amodei, CEO de Anthropic, acaba de pedir una respuesta estatal mucho más fuerte ante la velocidad del desarrollo de la IA, incluyendo acción colectiva y regulación proporcional al riesgo.

Para seguir leyendo y tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

Un mensaje de Tenpo

Los tres pilares de seguridad de Tenpo para proteger a sus usuarios

En un escenario digital donde la protección de los datos y el dinero es una prioridad absoluta, Tenpo cuenta con un completo modelo de resguardo, que se articula en tres grandes pilares:

Protección de acceso y cuenta: para blindar el ingreso de los usuarios y evitar suplantaciones de

identidad, la plataforma dispone de diversas herramientas tecnológicas avanzadas en su acceso, que van

desde login biométrico hasta cierre automático de sesión.

Seguridad transaccional y operacional: el resguardo del dinero durante el uso del servicio es un eje

central, que mitiga riesgos mediante controles en tiempo real. Entre ellos, está el 3DS (Tres dominios de

seguridad) en compras, lo que significa que el sistema puede pedir una confirmación adicional al usuario

antes de aprobar una compra, y confirmaciones antes de realizar acciones críticas.

Prevención, monitoreo y reacción: más allá de las acciones de control que corresponden al usuario, Tenpo cuenta con una capa de ciberseguridad activa orientada a la identificación y gestión oportuna de posibles amenazas. Este sistema integra la detección por riesgo, el monitoreo de comportamientos inusuales, módulos de seguridad dedicados y protocolos de contingencia.

Con esto, Tenpo reafirma su compromiso con la protección y el resguardo de la experiencia de sus clientes.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA

Algo que Hacienda tendrá que tener en mente en su plan de recortar el gasto público: aumenta preocupación de los chilenos por la mantención de los programas sociales (+16 pp). Lo dice la nueva encuesta mensual de IPSOS. Es una señal de que la seguridad económica y la protección social vuelven a ganar peso en la agenda de los hogares.

El tema seguridad y empleo lideran la lista de lo que más preocupa, seguido por pobreza y desigualdad, además de corrupción.

La encuesta de mayo muestra una paradoja: sube la percepción de que el país va en la dirección correcta, pero la evaluación de la economía sigue muy golpeada. Un 42% de los chilenos cree que Chile avanza por buen camino, pero solo un 24% califica la situación económica actual como buena.

El dato importa, porque ubica a Chile, junto con Argentina, entre los países latinoamericanos con peor percepción económica. Es decir, el malestar con el bolsillo sigue instalado, aunque convive con una mejora relativa en las expectativas sobre el rumbo general del país.

Para seguir leyendo y tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

5

LA SEMANA EN REDES

El posteo de esta semana no es necesariamente el que más conversaciones generó, sino que el que más preocupaciones confirmó: que la economía chilena está con problemas que son estructurales y necesita algo más profundo que un recorte de impuestos y gasto.

El gráfico que subió Jorge Selaive (@jselaive), economista jefe del Scotiabank, muestra cómo, a pesar de la fuerte caída de la tasa de créditos hipotecarios, el flujo de créditos no se mueve. Y eso confirmaría que el problema es de demanda de créditos y no de la oferta de los bancos.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Lo que se habla en las mesas de dinero. Que Santander sea una de las dos AGF que ganó la licitación el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). El mandato de Renta Fija Nacional de Corto Plazo quedó en manos de Bci Asset Management, mientras que la cartera de Largo Plazo se la ganó Santander Asset Management.

¿Qué es lo que hace ruido? Que el director ejecutivo del FAPP es Sergio Soto, que hasta hace menos de un año era el CEO de Santander Asset Management Chile, gestora que precisamenente resultó ganadora en la licitación. En el mercado hay varios que opinan que tendría que haberse marginado del proceso.

El mandato es por cinco años, renovable por dos períodos de dos años cada uno. El FAPP es parte clave de la reforma previsional aprobada en el Gobierno Boric y es el que debe financiar los elementos de carácter contributivo y complementos por brecha de género del Seguro Social Previsional (beneficio por años cotizados, cotización con rentabilidad protegida, compensación para mujeres por diferencias de expectativas de vida y el seguro de invalidez y sobrevivencia).

Los que conocen el proceso descartan que Soto haya tenido influencia en los resultados.

Para seguir leyendo y tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Y hablando de pensiones. Todo indica que la apuesta de la familia Muchnick para apoyar el proyecto de AFP de Nicolás Glisser –el exgerente de inversiones de AFP Capital– va en serio. Los que siguen de cerca el proyecto afirman que están buscando oficinas en Ciudad Empresarial y que ficharon a Bernardita Figueroa Calmels, socia de Monitor Deloitte, para sumarse al equipo.

Multiplica quiere transformarse en la nueva AFP del sistema con una fuerte apuesta a la tecnología. El proyecto es liderado por Glisser, y su tesis es que la reforma de Boric abrió una ventana para que entren nuevos competidores.

El principal financiamiento provendría de Matías Muchnick –fundador de NotCo–, así como de su padre Alberto Muchnick y su hermano Andrés. Alberto Muchnick es el fundador y controlador de AMM Invest, firma que presta asesorías y soluciones financieras a clientes de alto patrimonio. Es un histórico asesor de Álvaro Saieh y el empresario Juan Cuneo, entre otros.

El grupo inversor también incluye a Tomás Bercovich de Global66 y Boris Kraizel de Buscalibre. Multiplica apuesta a entrar por la nueva licitación del stock de afiliados creada por la reforma previsional. La Superintendencia de Pensiones debe hacer el primer llamado antes de agosto de 2027, adjudicar hacia fines de ese año y permitir los primeros traspasos a mediados de 2028.

Para seguir leyendo y tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– La próxima CEO de Walmart Chile es Annie Walker. La norteamericana será la nueva máxima ejecutiva de la operación local, que incluye Lider, Superbodega aCuenta y Central Mayorista. Es un nombramiento con doble hito: será la primera mujer y la primera estadounidense en liderar Walmart Chile desde que el gigante aterrizó en el país en 2009.

Una señal de la importancia del negocio de Walmart en Chile. Walker viene desde el corazón operacional del grupo en Estados Unidos, donde lideraba la Unidad de Negocios Este, con una red de más de 800 tiendas. Lleva casi 24 años en Walmart y su perfil mezcla logística, tiendas, consumo masivo, e-commerce y omnicanalidad.

Su llegada cierra ocho meses de incertidumbre tras la salida de Cristián Barrientos, quien dejó Chile para asumir como CEO de Walmart México y Centroamérica, otro de los mercados más relevantes del grupo a nivel global.

La lectura del mercado es que Walmart está enviando a Chile una operadora dura, formada en la cultura interna del retailer más grande del mundo. No es solo un cambio de nombre en la primera línea. Es una señal de que Chile sigue siendo estratégico para Walmart International y que la competencia supermercadista local –Cencosud, SMU, Tottus y formatos mayoristas– se va a jugar cada vez más en eficiencia, escala, precios y experiencia digital.

Para seguir leyendo y tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Fitch le pasa la cuenta al Grupo Angelini por Brasil y por el ciclo forestal. La apuesta de Arauco en Brasil empieza a pegarle más arriba en la pirámide del Grupo Angelini. La influyente agencia clasificadora de riesgo le bajó las clasificaciones de Empresas Copec y AntarChile, en una señal clara al mercado: el proyecto Sucuriú –la gran expansión forestal del grupo en Brasil– está tensionando la estructura financiera del conglomerado más importante de los Angelini.

Empresas Copec fue rebajada a BBB- en escala internacional y a AA-(cl) en escala nacional. AntarChile, la matriz que controla el 60,82% de Copec, también cayó a AA-(cl) desde AA(cl). La perspectiva quedó Estable, pero el mensaje es incómodo: la deuda y el capex de Arauco están pesando más de lo previsto.

El problema no es solo Brasil. Fitch apunta a una combinación de factores, incluyendo mayores inversiones por Sucuriú, flujo de caja libre negativo en Arauco, precios bajos de la celulosa y debilidad en el negocio de productos de madera. Todo eso ha reducido el EBITDA del brazo forestal y elevado su apalancamiento.

Fitch espera que el apalancamiento neto de Empresas Copec se mantenga cerca de 3 veces durante la construcción del proyecto, mientras que el de Arauco subiría hasta 5 veces hacia fines de 2026. Pero si la deuda neta consolidada supera 3,5 veces de manera sostenida, podría venir otra baja.

El contrapeso está en los otros negocios. Copec mantiene liderazgo en combustibles en nuestro país y Abastible sigue fuerte en gas licuado, con presencia en Chile, Colombia, Perú, Ecuador y ahora también España y Portugal. Esa diversificación es la razón por la que Fitch mantiene la perspectiva Estable: la caja energética ayuda a amortiguar el golpe forestal.

Para seguir leyendo y tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Ticketplus afina su salto al Nasdaq y Yethro Dinamarca busca dejar en el pasado los malos ratos que pasó al estar salpicado en los polémicos casos Sartor, Taurus y Primus. Esta semana la empresa dio un nuevo paso en su intento por convertirse en una de las primeras tecnológicas chilenas en abrirse directamente en Wall Street. La empresa levantaría cerca de US$ 25 millones y dejaría a la compañía valorizada en torno a US$174 millones, según estimaciones de mercado.

La compañía de ticketing y entretenimiento en vivo presentó una enmienda a su registro ante la SEC –regulador de la bolsa de Estados Unidos– y fijó los términos preliminares de su oferta pública inicial: 1.786.000 acciones ordinarias, con un rango esperado de entre US$ 13 y US$ 15 por papel.

Ticketplus fue fundada en 2014 en Santiago y opera una plataforma para venta de entradas, control de acceso y servicios asociados al entretenimiento en vivo. Su operación directa está en Chile, pero la compañía dice tener acuerdos de licenciamiento en otros diez mercados: Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

El prospecto también ordena el gobierno corporativo con miras a Wall Street. El directorio estará compuesto por cinco miembros: tres independientes –Christopher Gardner, Tania Sutin Bleiberg y Richard Ingrassia–, además del fundador y CEO, Chien-Fu Chen, y el accionista mayoritario y chairman, Yethro Dinamarca Santelices.

Para seguir leyendo y tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

Un mensaje de la UDP

UDP distingue al economista José De Gregorio

“Entendemos que la economía y la administración no solo deben producir conocimiento riguroso y formar profesionales de excelencia, sino también contribuir activamente al desarrollo del país. La economía puede y debe estar al servicio del bienestar social y de una mejor toma de decisiones públicas”, cuenta Mauricio Villena, decano de la Facultad de Administración y Economía (FAE) UDP, respecto al origen del Premio a la Trayectoria en Economía y Políticas Públicas.

El premio, que busca destacar a referentes de vocación pública, rigor intelectual, independencia e impacto país, este año recae en José De Gregorio. “Es uno de los economistas chilenos más influyentes de las últimas décadas, con una trayectoria excepcional que combina academia, servicio público, liderazgo institucional y presencia permanente en el debate nacional”, afirma Villena.

Durante la jornada el economista dictará la charla magistral “Resiliencia, bienestar y tensiones futuras”, para referirse a los desafíos que hoy enfrenta Chile, con perspectiva histórica, evidencia, realismo y sentido de futuro.

Para más información ingrese aquí.

7

AGENDA DE LA SEMANA

– La semana económica viene concentrada en una sola historia: la decisión de tasas del Banco Central y, sobre todo, el nuevo IPoM de junio. El mercado estará mirando si el Consejo abre más espacio para recortes o si mantiene el tono prudente ante una inflación que aún no termina de converger.

Martes | TPM en la mira. A las 18:00 horas se publica el comunicado de la Reunión de Política Monetaria (RPM). El mercado quiere saber cuánto peso le dará el Consejo al enfriamiento de la actividad versus los riesgos inflacionarios que siguen dando vueltas en el escenario.

Miércoles | Día IPoM. A las 9:00 horas se publica el Informe de Política Monetaria de junio. Será la hoja de ruta del Banco Central para los próximos meses: inflación, crecimiento, tipo de cambio, mercado laboral y trayectoria esperada de la TPM. Clave es saber cómo el BC incorpora y analiza el plan económico del Gobierno, incluyendo el plan fiscal.

A las 10:30 horas, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, presentará el IPoM ante la Comisión de Hacienda del Senado, en Valparaíso. La señal política también importa: Hacienda y el Congreso vienen mirando con lupa el escenario macro, en medio del debate fiscal y de crecimiento.

Más tarde, a las 15:15 horas, Costa y el gerente de la División de Política Monetaria, Elías Albagli, ofrecerán una conferencia de prensa para explicar los principales puntos del informe. Ahí probablemente estará la letra chica: qué tan cómodo está el Banco Central con volver a recortar tasas y qué riesgos ve para la segunda mitad del año.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: CONVICCIÓN O IMITACIÓN

A mayor incertidumbre, mayor imitación. Es el título de una columna del influyente consultor estratégico y analista geopolítico español, Francisco de Lara, que se publicó este domingo en El Mostrador.

La columna plantea que la gran pregunta estratégica del momento no es solo qué hacer frente a la incertidumbre, sino desde qué criterio se están tomando decisiones: convicción propia o contagio. El punto de partida es una frase del CEO de JP Morgan Asset Management, George Gatch, quien describe este como el momento de mayor incertidumbre de su carrera, más que el crash del 87, las puntocom, 2008 o el COVID.

De Lara contrapone dos formas de decidir. Una es la prudencia tipo Berkshire Hathaway: entender el negocio, comprar a precios razonables y esperar que el mercado reconozca el valor real. La otra es la lógica especulativa que, según la columna, se refleja en la fiebre por SpaceX: comprar no porque los números ya lo justifiquen, sino porque se cree que otros también comprarán.

El autor recupera a Keynes y su distinción entre “emprender” y “especular”. El emprendedor mira el rendimiento probable de un activo en el tiempo; el especulador intenta anticipar qué hará la mayoría. Cuando esa lógica domina, el mercado deja de valorar empresas y empieza a reflejarse a sí mismo: la imitación reemplaza al criterio.

La idea central es simple y útil para empresas, inversionistas y gobiernos: a mayor incertidumbre, mayor tentación de imitar. Por eso, frente a apuestas en IA, talento, nuevos negocios o capital, la pregunta clave es si hay una lectura propia de la realidad o solo una versión corporativa del “todos lo están haciendo”.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.