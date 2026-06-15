Rodrigo Pérez de Arce y maridaje Gobierno-PDG: “Un aliado que te puede clavar el puñal de vuelta”

La relación entre el Gobierno de José Antonio Kast y el Partido de la Gente (PDG) ha sido uno de los factores que ha permitido al oficialismo sumar apoyos en distintas votaciones parlamentarias durante los primeros meses de administración. Sin embargo, para el investigador asociado de Faro UDD, Rodrigo Pérez de Arce, esa cercanía también implica riesgos políticos para La Moneda.

“El gran riesgo para el Gobierno es que el Partido de la Gente se transforme en un aliado poco confiable, en un aliado que te puede clavar el puñal de vuelta”, afirmó el abogado y magíster en Sociología en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler de El Mostrador.

Pese a esa advertencia, Pérez de Arce reconoció que el comportamiento del PDG ha sido distinto al observado en el ciclo parlamentario anterior, cuando la bancada terminó fragmentándose y perdiendo influencia política.

“El Partido de la Gente ha sido más ordenado de lo que fue en el período parlamentario anterior, donde la bancada se terminó despedazando”, sostuvo.

A su juicio, la colectividad ha logrado mantener la convivencia interna pese a la presencia de figuras con perfiles fuertes y ha demostrado una disciplina mayor a la esperada.

“Ha sido un socio más confiable de lo que pensábamos que iba a ser. Y en la práctica, para las cosas importantes, el Partido de la Gente se ha cuadrado detrás del Gobierno”, señaló.

El analista destacó que, en distintos proyectos relevantes para el Ejecutivo, los votos del PDG han estado disponibles para respaldar las iniciativas impulsadas por La Moneda, convirtiéndose en un actor relevante dentro de las mayorías legislativas.

Sin embargo, sostuvo que esa colaboración no debe interpretarse como una alianza política consolidada ni permanente.

“A pesar de que son amigos con ventaja, no los tendría como parte de la coalición de Gobierno así a ojos cerrados”, afirmó.

Entre los factores que podrían alterar la relación, Pérez de Arce apuntó a las aspiraciones presidenciales de Franco Parisi, quien sigue siendo la principal figura política del partido.

“Franco Parisi sigue queriendo ser presidente”, señaló, agregando que el escenario de polarización política actual podría incluso favorecer una nueva candidatura del economista.

Según explicó, mientras el Partido Republicano mantenga una posición cómoda dentro de un clima de confrontación política más intensa, Parisi podría encontrar espacio para fortalecer una alternativa propia de cara a futuras elecciones.

“Mientras se mantenga este clima de polarización dura en la cual el Partido Republicano se siente más cómodo, a mi juicio, eso va a darle espaldas a una candidatura presidencial de Franco Parisi sin ninguna duda”, concluyó.