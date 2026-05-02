Ciclo: “Santiago, arquitectura con historia”

Museo de Santiago Casa Colorada, Merced 860, Santiago.

Jueves 7 de mayo – 11:00 horas.

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En el evento se lanzará el ciclo “Santiago, arquitectura con historia”, organizado por la Dirección de Extensión Cultural y el Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes, en colaboración con la Subdirección de Cultura de la Municipalidad de Santiago.

“Santiago, arquitectura con historia” incluirá una serie de charlas online dedicadas a los principales arquitectos -europeos y chilenos- que dieron forma a nuestra ciudad, y también recorridos presenciales por barrios y edificios de valor patrimonial de Santiago Centro.