Ballet “La cenicienta” en Teatro Municipal de Santiago
Ballet “La cenicienta” en Teatro Municipal de Santiago
- Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Santiago.
- 29 de mayo al 6 de junio.
- Entradas AQUÍ.
Los sueños, la esperanza y la transformación se unen para contar una historia de magia y romance. Este cuento homónimo llega al Teatro Municipal de Santiago en una nueva producción, creada especialmente para el Ballet de Santiago que dirige César Morales.
Con el debut creativo del coreógrafo australiano Lachlan Monaghan, este clásico universal regresa en una versión fresca y contemporánea, inspirada en la fantasía, las flores y la naturaleza.
Junto a la expresiva música de Sergei Prokofiev, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Santiago bajo la dirección musical de Pedro-Pablo Prudencio, el escenario se transformará en un mundo de magia donde la esperanza permanece inquebrantable en medio de la adversidad.
FICHA ARTÍSTICA
Coreografía: Lachlan Monaghan
Música: Sergei Prokofiev
Dirección musical: Pedro-Pablo Prudencio
Escenografía: Christopher Ash
Vestuario: Loreto Monsalve
Iluminación: Ricardo Castro
Ballet de Santiago
Orquesta Filarmónica de Santiago
Escuela de Ballet del Municipal de Santiago
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