Ballet “La cenicienta” en Teatro Municipal de Santiago

Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Santiago.

29 de mayo al 6 de junio.

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Los sueños, la esperanza y la transformación se unen para contar una historia de magia y romance. Este cuento homónimo llega al Teatro Municipal de Santiago en una nueva producción, creada especialmente para el Ballet de Santiago que dirige César Morales.

Con el debut creativo del coreógrafo australiano Lachlan Monaghan, este clásico universal regresa en una versión fresca y contemporánea, inspirada en la fantasía, las flores y la naturaleza.

Junto a la expresiva música de Sergei Prokofiev, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Santiago bajo la dirección musical de Pedro-Pablo Prudencio, el escenario se transformará en un mundo de magia donde la esperanza permanece inquebrantable en medio de la adversidad.

FICHA ARTÍSTICA

Coreografía: Lachlan Monaghan

Música: Sergei Prokofiev

Dirección musical: Pedro-Pablo Prudencio

Escenografía: Christopher Ash

Vestuario: Loreto Monsalve

Iluminación: Ricardo Castro

Ballet de Santiago

Orquesta Filarmónica de Santiago

Escuela de Ballet del Municipal de Santiago