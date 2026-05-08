Ciclo de ópera en Sala de Cine de Ñuñoa con René Naranjo

Sala de Cine de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, Irarrázaval 4055, Ñuñoa.

Inicio: sábado 9 de mayo.

Entrada liberada y cupos por orden de llegada.

La Corporación Cultural de Ñuñoa invita a la comunidad a participar en el ciclo “Encuentros con la ópera”, que ofrecerá el periodista especializado en espectáculos René Naranjo.

El ciclo consta de cuatro sesiones, programadas para dos sábados en mayo y dos en junio. En estos encuentros, que se extenderán entre las 11:00 y las 13:00 horas, se proyectarán escenas seleccionadas de óperas que fueron grabadas en distintos teatros del mundo, y que serán comentadas y detalladas por René Naranjo, tomando en cuenta sus claves artísticas y el contexto en que se estrenaron.

La instancia, con entrada liberada y cupos por orden de llegada, servirá como una introducción a la ópera para quienes estén interesados en conocer más sobre la disciplina, como también para públicos asiduos a las artes escénicas y musicales.

Dos de las óperas que serán presentadas en este ciclo están dentro de la Programación 2026 del Teatro Municipal de Santiago, y las restantes son producciones fundamentales dentro de la historia de la evolución musical y escénica del arte.

La primera sesión se realizará el sábado 9 de mayo con “Carmen”, de Georges Bizet, que se presentará durante octubre en el Teatro Municipal de Santiago, con dirección musical de José Miguel Pérez-Sierra y de escena de Rodrigo Navarrete. Después, el 23 de mayo, será el turno de “Don Giovanni” (1787), o “Don Juan”, de Wolfgang Amadeus Mozart.

El 6 de junio se exhibirá “Rigoletto” de Giuseppe Verdi, y el ciclo finalizará el 20 de junio con “Andrea Chénier”, de Umberto Giordano, que será montada en julio de este año luego de estar 40 años fuera de la programación del Teatro Municipal de Santiago. La ópera, en esta temporada, tendrá dirección musical de Sergio Alapont, y de escena por Pier Francesco Maestrini.