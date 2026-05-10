Homenaje a Andrés Pérez en Estación Mapocho

Estación Mapocho, Metro Cal y Canto.

Lunes 11 de mayo – 18:00 horas.

Entradas en Ecopass AQUÍ.

En el marco del Día Nacional del Teatro se realizará un homenaje al director Andrés Pérez.

Figura fundamental de la escena nacional, Pérez estuvo profundamente vinculado a Estación Mapocho, desde su apertura como centro cultural, siendo escenario de sus obras más importantes como “La negra Ester” y “El Desquite”.

Para subrayar este espíritu colectivo del teatro popular, Estación Mapocho reunió a las escuelas de teatro, sus residencias y otras instituciones en una nutrida programación de ocho días que incluye instancias de formación, ensayos abiertos, conversatorios, funciones, lecturas dramatizadas y proyecciones.

El punto culmine de la programación será la Gran Fiesta Popular, una celebración de cierre al estilo del Gran Circo Teatro de Andrés Pérez. En esta fiesta en la gran nave de la mítica Estación Mapocho se presentará la muestra final de la Escuela Itinerante La Patogallina y la obra “De papel” de Silencio Blanco. A lo que se suma un convite popular a cargo de La Piojera y la presentación de La Regia Orquesta + María Izquierdo (La Japonesita).

La conmemoración de la Semana del Teatro en Estación Mapocho se realiza en colaboración con las compañías Silencio Blanco, La Patogallina, Santiago Off y Sociedad Teatrista de Sueños, junto a Balmaceda Arte Joven, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Teatro de la Universidad Católica y Escuelas de Teatro de la Universidad Católica, Universidad de Chile y Club de Teatro, con la colaboración de La Piojera, Práxedis y Climóvil.