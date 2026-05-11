Día Nacional del Teatro

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Este lunes se conmemora el Día Nacional del Teatro, fecha establecida por ley en homenaje a Andrés Pérez Araya, figura clave del teatro chileno contemporáneo, y el ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio releva y fomenta presentaciones y actividades que hay en torno a esta conmemoración con diversas actividades en todo Chile.

Para esta conmemoración, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas, realizó una selección de diversas actividades, funciones, encuentros, acciones formativas, mediaciones culturales y actividades territoriales, impulsadas por diversos agentes del sector. Dichas iniciativas estarán alojadas en la plataforma Chile Cultura, la cual durante el mes de mayo, estará actualizando diariamente con acciones en torno al teatro, las cuales destacan:

Como parte de los Apoyos a Teatros Universitarios, se desarrollan las siguientes funciones y estrenos. En Antofagasta, desde el 8 al 30 de mayo, a las 19:30 horas, en el Teatro Pedro de la Barra de la Universidad de Antofagasta se estrena la obra “Las preciosas ridículas” de Moliére. En Valparaíso, desde el 27 al 30 de mayo, a las 19:00 horas, en la sala Negra de la Universidad de Valparaíso, se estrenará la obra “Las brutas” de Juan Radrigán. Sumando también la obra “La pequeña historia de Chile” de Marco Antonio de la Parra, que se presentará del 8 al 10 de mayo en la Sala de Artes Escénico de la Universidad de Playa Ancha.

Actividades este lunes

En Tarapacá, el 11 de mayo, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal de Iquique, SIDARTE Filial Tarapacá y con la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Iquique, realizarán 2ª versión del Día Nacional del Teatro post apertura del Teatro Municipal de Iquique, con la presentación de la obra “La Niña y el Toro”, producida por la Compañía de Teatro Viola Fénix y dirigida y escrita por Guillermo Ward.

La compañía TryoTeatroBanda realizará el cierre del Festival III Fiesta de Juglares, como parte de la celebración de sus 26 años de trayectoria, homenajeando a Luis Molina y Elena Schaposnik, importantes figuradas del CELCIT que han apoyado el trabajo de internacionalización de compañías nacionales.

Esta actividad se realiza el 11 de mayo a las 12:00 horas en el Centro Cultural de España, Av. Providencia 927. Santiago. La instancia cuenta con el apoyo del Programa de Apoyo a Organizaciones Colaboradoras (PAOCC), Convocatoria Compañías de Trayectoria 2024.

Por su parte, el Sindicato de Actrices, Actores y Trabajadores del Teatro realizará el 11 de mayo, a las 19:30 horas, un homenaje al Teatro ICTUS por sus más de 70 años de trayectoria La actividad contempla la presentación de la obra “Caballo”, escrita y dirigida por Emilia Noguera, en el Teatro Sidarte. La obra es protagonizada por María Elena Duvauchelle, a quien SIDARTE entregará un reconocimiento simbólico en la sala que lleva su nombre.