Serie “Quique H, Detective” en NTV

Canal NTV.

Lunes, martes y miércoles – 17:00 horas.

Con una historia llena de misterio, humor y aventuras, este lunes 11 de mayo a las 17:00 horas se estrenó por las pantallas de NTV la serie “Quique H, Detective”, producción chilena dirigida al público infantojuvenil, uno de los segmentos menos representados en la televisión nacional.

La serie está basada en las novelas del reconocido escritor Sergio Gómez, recientemente fallecido, quien además escribió el guion de esta adaptación y no alcanzó a verla estrenada. La dirección está a cargo de Javier Cabieses y el elenco es encabezado por Nitai Maldonado, Karol Blum y Álvaro Espinoza, junto a un destacado grupo de actores y actrices nacionales.

“Quique H, Detective” narra las aventuras de un joven detective que deberá resolver diversos misterios mientras enfrenta los desafíos propios de la adolescencia. La producción combina entretenimiento, suspenso y humor, con historias pensadas especialmente para conectar con niños, niñas y jóvenes.

La serie fue ganadora del Fondo CNTV 2023, reconocimiento que permitió concretar este proyecto audiovisual orientado a fortalecer la oferta de contenidos de ficción para las nuevas audiencias.