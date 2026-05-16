Tribunal Supremo invalidó elecciones internas del PDG y ordenó nuevos comicios

El Tribunal Supremo del Partido de la Gente (PDG), decidió invalidar las elecciones internas realizadas el pasado 25 de abril, por no reunir las “condiciones suficientes de certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control documental”, informó este sábado emol.

Así señala en la resolución del TS sobre los comicios en que se eligió directiva nacional, directivas regionales, directiva regionales de Juventud y un Consejo Regional.

El documento al que tuvo acceso Emol, determinó dejar sin “el referido proceso electoral interno atendidas las afectaciones estructurales constatadas respecto del sistema nacional de trazabilidad, verificabilidad y control documental electoral”.

De este modo, decidió declarar “improcedente efectuar calificación y proclamación respecto del referido proceso electoral interno”.

Asimismo, ordenó “la realización de un nuevo proceso electoral interno conforme a la normativa vigente y bajo estándares reforzados” y “uniformes de control y fiscalización documental, incluyendo mecanismos obligatorios de conciliación entre votos emitidos, firmas en padrón y trazabilidad documental de mesa, destinados a resguardar adecuadamente la legitimidad democrática, transparencia y certeza jurídica del proceso electoral interno”.

En el texto además se señala que del “análisis técnico consolidado efectuado por este Tribunal Supremo se verificaron diferencias objetivas entre la cantidad de votos consignados en determinadas actas de escrutinio y la cantidad de firmas registradas en los respectivos padrones electorales, constatándose diferencias negativas e inconsistencias de correspondencia documental en diversas mesas receptoras de sufragios a nivel nacional”.

Continuidad de directiva

Finalmente, el documento señala que “mientras no se encuentre válidamente concluido el nuevo proceso electoral interno, las autoridades actualmente vigentes continuarán ejerciendo sus funciones únicamente para efectos de continuidad administrativa e institucional de la colectividad”.

De este modo, seguirá mientras tanto Rodrigo Vattuone, como presidente del PDG y el expresidenciable Franco Parisi, como vicepresidente.

Al respecto, la diputada del PDG, Zandra Parisi, expresó que “lo importante hoy es cuidar la democracia interna y recuperar las confianzas. Cuando existan dudas sobre la trazabilidad y la correcta verificación de un proceso, lo responsable es transparentar, corregir y avanzar hacia una elección que entregue garantía a todos los militantes del partido, a la gente”.

En los últimos comicios, la lista liderada por Patricio Quisbert, se impuso por un estrecho margen a la de Vattuone y la diputada Parisi. En las elecciones solo votaron 1.106 militantes, cifra que representa el 2,56% del padrón, que alcanza las 43.174 personas.

Críticas

El diputado Fabián Ossandón (PDG) criticó la decisión del TS.

“Estas conductas no me gustan. No representan la política que busco desarrollar ni los principios por los que nace el PDG. Como diputado de la República y vicepresidente de la Lista B, creo que parte del Tribunal Supremo le hizo un daño enorme al partido. La propia resolución deja en evidencia la desprolijidad con que actuaron. No agotaron etapas del proceso, no realizaron una revisión completa mesa por mesa y ni siquiera existió una trazabilidad adecuada”, expresó.

“Tan grave fue todo, que dos integrantes del propio Tribunal Supremo dejaron por escrito cuestionamientos a cómo se condujo este proceso. El propio documento reconoce que las cosas no se hicieron bien. Y estamos hablando de una elección interna que contó con observadores de Servel. Eso hace aún más grave e incomprensible lo ocurrido”, precisó.

Añadió que “como Lista B vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender la voluntad de los militantes y la credibilidad del PDG”.