Noche de salsa en el CEINA

Centro Cultural CEINA, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.

22 y 23 de mayo – 21:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Luego de un exitoso estreno y a pedido del público, regresa BORANDA: Experiencias Latinas del Amor, una propuesta que cruza danza, salsa y música para recorrer el amor desde el cuerpo, el ritmo y el encuentro colectivo.

Dirigida y coreografiada por Erick Báez y María Jesús Darrigrande, la obra utiliza la salsa como un lenguaje vivo para atravesar distintas etapas del amor: celebración, quiebre, deseo y transformación.

Esta nueva versión suma una experiencia extendida antes y después de la función, convirtiendo la noche completa en un espacio para compartir, escuchar música y bailar.