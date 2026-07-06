Cientista político, Ignacio Imas: “Hay una disociación completa” de Quiroz con la ciudadanía

El cientista político y gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Ignacio Imas, cuestionó el diagnóstico económico realizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y sostuvo que existe una desconexión entre el mensaje del Ejecutivo y la percepción que tienen las personas sobre la situación económica del país.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, Imas afirmó que “las personas leen esta entrevista y dicen, no estoy entendiendo, hay una disociación completa de lo que ocurriría con el ministro Quiroz”, aludiendo al optimismo expresado por el secretario de Estado tras conocerse cinco meses consecutivos de contracción del Imacec.

Según el analista, esa visión contrasta con la experiencia cotidiana de la ciudadanía. “La realidad que uno ve cuando uno sale a la calle, uno va a los centros comerciales, o al supermercado, o a la feria, y eso pareciera que no va todo tan bien”, sostuvo.

En esa línea, agregó que “las personas leen la entrevista y dicen, bueno, no me está calzando la realidad del ministro Quiroz con la realidad que nosotros estamos viendo en la cotidianidad, porque hay tal vez excesivo optimismo en esta entrevista”.

Imas advirtió que esa diferencia entre el discurso oficial y la percepción ciudadana también puede tener consecuencias políticas para el Gobierno. A su juicio, “cualquier variable externa, por muy menor que este sea, va a cambiar completamente esta estabilidad feble de la que habla al final del día el ministro Quiroz”.

Consultado por el rol que desempeña el titular de Hacienda dentro de la administración de José Antonio Kast, el cientista político sostuvo que su liderazgo imprime una identidad muy marcada al Ejecutivo.

“El ministro Quiroz en esta oportunidad, al ser tan dogmático, incluso con ciertas gotas de soberbia, instala a esta administración como una administración de nicho, ultra identitaria”, afirmó.

A juicio del gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, el discurso económico del Gobierno transmite la idea de que “la lógica de mercado, el sector privado, es el único que genera empleo, es el único que genera crecimiento y pareciera de que no hay una dinámica distinta”.

Finalmente, sostuvo que ese enfoque también revive antiguas concepciones sobre el desarrollo económico. “Es como que esta lógica de economía, el chorreo, pareciera que se va reinstalando en la discusión política”, concluyó.