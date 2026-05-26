Concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal en Copiapó

Sala de Cámara Municipal, Alameda Manuel Antonio Matta 260, Copiapó.

Viernes 29 de mayo – 19:00 horas.

La música como refugio, catarsis y creación. Bajo esa premisa, la Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó (OSMC) presentará elconcierto “Del dolor a la forma”, una propuesta que reúne obras maestras nacidas desde procesos de melancolía, crisis emocionales y profunda introspección.

La presentación contará, por primera vez en Copiapó, con la participación del destacado pianista nacional Marco Antonio Cuevas, quien se sumará a más de cincuenta intérpretes sobre el escenario en uno de los montajes más ambiciosos realizados este año por la agrupación. El desafío artístico y logístico implicó incluso medir y marcar previamente la ubicación de cada músico para diseñar la disposición exacta de la orquesta en escena.

El alcalde Maglio Cicardini destacó que se trata del concierto “más grande de lo que va del año”, dada la cantidad de músicos:

“Estamos felices y orgullosos de la calidad y cantidad de intérpretes para una obra que aborda desde la música un problema común, como es la depresión, y la reconoce como fuente de inspiración para la creación”, señaló el edil.

Obras atravesadas por la emoción

El repertorio comenzará con el célebre Adagio para cuerdas (1936), de Samuel Barber, considerada una de las composiciones más conmovedoras de la música clásica por la intensidad de su carga emocional. La obra ha acompañado funerales de figuras históricas como Albert Einstein y los expresidentes estadounidenses John F. Kennedy y Franklin D. Roosevelt, además de aparecer en múltiples producciones audiovisuales, desde Los Simpson hasta reinterpretaciones contemporáneas como la del DJ Tiësto, quien transformó esa atmósfera de duelo en una experiencia colectiva y catártica en escenarios masivos.

La segunda pieza corresponde al Concierto para piano Nº2 (1901), de Serguéi Rajmáninov, obra nacida tras el fracaso de su primera sinfonía, episodio que sumió al compositor en una profunda depresión. Desde ese proceso creativo emergió una de las partituras más emblemáticas del romanticismo tardío, cuya melodía inspiró posteriormente la canción “All by Myself”, de Eric Carmen, popularizada mundialmente por Celine Dion.

El programa también contempla la Sinfonía N°4 de Johannes Brahms, composición que, aunque fue escrita durante un período estable en la vida del autor, refleja la melancolía y el dramatismo emocional que marcaron gran parte de su obra. “Es considerada una de las cumbres del sinfonismo romántico. La pieza destaca por la intensidad emocional de sus movimientos y por un final monumental que combina rigor estructural y dramatismo contenido”, explicó Gabriel Zepeda Jara, director de la OSMC.

Más allá de su monumentalidad musical, “Del dolor a la forma” propone una experiencia profundamente humana: una invitación a escuchar cómo las emociones más complejas pueden transformarse en belleza, sensibilidad y creación artística.

La OSMC pertenece al Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Municipalidad de Copiapó y forma parte del Programa de Orquestas Regionales Profesionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, consolidándose como un actor clave en el desarrollo artístico y cultural de la Región de Atacama.