Convocatoria de Premios Pedro Sienna

Hasta el 18 de junio.

Bases y postulación AQUÍ.

Los Premios Pedro Sienna celebran 20 años desde su primera entrega el año 2006, reconociendo a lo más destacado del cine chileno. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio invita a participar en la convocatoria 2025 del reconocimiento, cuya convocatoria estará disponible hasta el próximo 18 de junio en las 18 categorías en competencia.

El premio reconocerá obras audiovisuales nacionales que hayan sido estrenadas comercialmente o comunicadas públicamente en salas de cine del país, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, y a quienes hayan participado creativa o técnicamente en alguna de las etapas de la realización de las mismas, y cuyo aporte destaque por la originalidad, creatividad, calidad artística y/o técnica y proyección en una o más de las categorías mencionas anteriormente.

Algunas de las cintas reconocidas durante estas dos décadas son “Play” (2006), “La Nana” (2010), “Violeta se fue a los cielos” (2011), “Gloria” (2013), “El Club” (2016), “Una Mujer Fantástica” (2019), “El Agente Topo” (2020), “1976” (2022), “Los Colonos” (2023) y “El Ladrón de Perros (2024)”. Durante este tiempo se ha premiado también a diferentes técnicos y artistas del sector audiovisual, como Alicia Scherson (2006), Sebastián Lelio (2007), Andrés Wood (2008), Sebastián Silva (2009 y 2014), Patricio Guzmán (2011), Raúl Ruiz (2013), Claudia Huaiquimilla (2019 y 2021), Maite Alberdi (2020) y Manuela Martelli (2022).

Las categorías en competencia para la versión 2025 son:

o Mejor diseño sonoro

o Mejor música original

o Mejor montaje

o Mejores efectos especiales

o Mejor maquillaje

o Mejor diseño de vestuario

o Mejor dirección de fotografía

o Mejor dirección de arte

o Mejor dirección

o Mejor interpretación secundaria masculina

o Mejor interpretación secundaria femenina

o Mejor interpretación protagónica masculina

o Mejor interpretación protagónica femenina

o Mejor cortometraje

o Mejor guion en los géneros ficción y documental

o Mejor largometraje en el género animación

o Mejor largometraje en el género documental

o Mejor largometraje en el género ficción

El proceso de votación será realizado entre los meses de junio y septiembre por parte de los comités propuestos y aprobados por el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual (CAIA), que incluyen técnicos, artistas, realizadores, actores y actrices vinculados con la realización audiovisual.

A estas categorías se suma el Premio a la Destacada Trayectoria, que desde 2006 se ha entregado a 18 personas: Sergio Bravo (2006), Héctor Ríos (2007), Alicia Vega (2008), Pedro Chaskel (2009), Claudio Sapiaín (2010), Patricio Guzmán (2011), Miguel Littín (2012), Carmen Brito (2013), Silvio Caiozzi (2014), Ricardo Larraín (2016), Jacqueline Mouesca (2017), Ignacio Agüero (2019), Danielle Fillios (2020), Raúl Ruiz (2021), José “Pepe” de la Vega (2022), Gloria Münchmeyer (2023), Margarita Marchi (2024) y Carmen Castillo (2025). Este año se conocerá la ganadora o ganador 2026.