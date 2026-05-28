Exposición sobre disidencias sexuales y de género en dictadura

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.

Inauguración: martes 2 de junio – 18:00 horas.

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El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos presenta “Alegría Alegría”, su primera exposición dedicada a las memorias de las disidencias sexuales y de género durante la dictadura civil militar en Chile.

Las historias de las disidencias sexuales y de género durante la dictadura han permanecido durante décadas en los márgenes de los relatos oficiales. La nueva exposición del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, busca abrir un espacio para esos relatos, recuperando historias atravesadas por la violencia y la exclusión, pero también por formas de encuentro, organización y resistencia colectiva.

La muestra toma como punto de partida la histórica protesta del 22 de abril de 1973, reconocida como una de las primeras manifestaciones públicas de las disidencias sexuales y de género en Chile. Desde ese hito, recorre distintas trayectorias y memorias que atravesaron la dictadura y los primeros años de la transición, visibilizando relatos que permanecieron fuera de las narrativas más visibles sobre el pasado reciente.

La curaduría fue realizada por el equipo del Museo, a partir de un proceso de investigación y trabajo con archivos y comunidades que buscó ampliar las formas de comprender la memoria. A través de testimonios orales, fotografías, documentos y materiales provenientes de las colecciones del Museo, “Alegría Alegría” propone un recorrido por historias de vida, afectos y formas de resistencia que persistieron incluso en contextos de persecución y silenciamiento.

“Esta exposición es una invitación a reconocer historias y experiencias que por mucho tiempo han quedado fuera de las memorias públicas sobre la dictadura. También busca abrir un espacio de encuentro y reflexión sobre derechos humanos y diversidad, que en distintos lugares vuelven a ponerse en cuestionamiento”, señala María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo.

La inauguración de “Alegría Alegría” abrirá además la programación del Mes del Orgullo en el Museo, que incluirá conversatorios, talleres, cine y actividades culturales abiertas a la comunidad.

Asimismo, “Alegría Alegría” pone en valor el archivo de disidencias del Museo, actualmente en construcción. En ese contexto, la institución invita a personas, organizaciones y comunidades a contribuir con fotografías, documentos, publicaciones y otros materiales vinculados a estas historias, fortaleciendo un archivo colectivo que permita preservar y proyectar estas memorias hacia el futuro.