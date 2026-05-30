Ciclo Stanley Kubrick: guerra, deseo y futuro en el CEP

CEP, Monseñor Sótero Sanz 162, Providencia.

1, 8 y 15 de junio – 18:00 horas.

La entrada es liberada previa inscripción AQUÍ.

A partir del 1 de junio, el Centro de Estudios Públicos presentará y analizará el ciclo de cine “Stanley Kubrick: Guerra, Deseo y Futuro”, una revisión de la obra y trayectoria de uno de los cineastas más importantes de todos los tiempos.

“Si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado”, dijo una vez el inimitable director a la revista Playboy a fines de los 60. Una frase que demostró con un catálogo filmográfico inolvidable.

Desde su humilde nacimiento en el barrio neoyorquino del Bronx en plena Gran Depresión, su carrera de casi 40 años detrás de cámara construye un canon propio de películas que crearon y elevaron el estándar del cine como arte interpretativo.

Este ciclo, que forma parte de la iniciativa Futuros Posibles del Centro de Estudios Públicos, constará de una serie de conversatorios en donde se visionarán y discutirán tres de las obras más importantes de este luminario del séptimo arte.

El evento completo será organizado en el auditorio del CEP y presentado por el periodista, crítico de cine y curador del ciclo, René Naranjo.

Además de los títulos que se exhibirán, en su filmografía se encuentran algunas de las adaptaciones audiovisuales más importantes del medio, como “La Naranja Mecánica” (1971), “El Resplandor” (1980), “Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb” (1964) y “Barry Lyndon” (1975).

Más allá de sus guiones, Kubrick pasó a la historia por su perfeccionismo inquebrantable y su control absoluto sobre cada detalle de la producción. Su dominio de la composición fotográfica —especialmente su icónico uso de la perspectiva de un solo punto de fuga— y su innovadora integración de la música clásica y contemporánea, lo consagraron como un autor que desafió y redefinió constantemente los límites de los géneros que abordó.

Al respecto del objetivo de estas jornadas, René Naranjo explica que “el sentido del ciclo es revisar la indudable vigencia de la obra del cineasta estadounidense a través de tres películas fundamentales”. El crítico agrega que “la vigencia, además de los logros artísticos (…), se expresa en la mirada sobre los temas de cada película que resuenan absolutamente en el presente”.

Durante el ciclo, tras la proyección de cada película, René Naranjo analizará el largometraje y ahondará en la vida, las temáticas, las emociones y los ánimos que reinaron en la cinematografía única de este artista, y cómo estos influenciaron sus cintas.

Los visionados arrancan el lunes 1 de junio con la proyección del inolvidable clásico “2001: A Space Odyssey” (2001: Una odisea del espacio), un filme con características prescientes que hoy es más relevante que nunca, advirtiendo sobre los peligros de la IA, la violencia y la evolución a lo largo de la historia estelar entre el Dr. David Bowman (Keir Dulea) y HAL 9000 (Douglas Rain).

Sobre esta icónica cinta, Naranjo destaca que pone sobre la mesa “el tema de la inteligencia artificial y la posibilidad de que esta atente contra el ser humano (…), que es un tema absolutamente actual”.

En las semanas siguientes, el CEP continuará con el visionado de “Full Metal Jacket” (Nacido para matar) (1987) el día lunes 8 de junio, cerrando el ciclo con la película “Eyes Wide Shut” (Ojos bien cerrados) (1999) el día 15 de junio. Profundizando en estas dos últimas entregas, el periodista comenta que la primera mantiene su crudeza al ofrecer “una mirada sobre la deshumanización de la guerra”, revelando “las pulsiones más básicas y el miedo”, mientras que la segunda explora vertientes narrativas que siguen vigentes, como “las fantasías de la pareja” y “el tema de las sectas”.