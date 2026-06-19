Feria Científica en Día del Asteroide en Las Vizcachas

Pueblito de Las Vizcachas, Camino San José de Maipo 05109, Cruce Las Vizcachas, Puente Alto.

Se contratará con buses de acercamiento hacia el parque a partir de las 10:00 desde la Plaza de Puente Alto.

Sábado 27 de junio – 10:00 a 17:00 horas.

Entrada libre y gratuita. Sin inscripción.

Planetario móvil, observación solar, exhibición de meteoritos, talleres científicos y música inspirada en el universo serán parte de la quinta versión de la Gran Fiesta del Asteroide.

En el marco del Día Internacional del Asteroide, conmemoración impulsada por Naciones Unidas para promover el estudio y la comprensión de estos cuerpos celestes, diversas instituciones astronómicas y científicas se reunirán en el Pueblito de Las Vizcachas para desarrollar una jornada gratuita de divulgación científica abierta a toda la comunidad.

La actividad contará con experiencias interactivas, exposiciones, talleres, observación solar (sujeta a condiciones climáticas), un planetario móvil y espacios especialmente diseñados para acercar la astronomía y las ciencias a niños, niñas, jóvenes y familias.

Esta será la quinta versión de la Gran Fiesta del Asteroide y la primera organizada por el Observatorio Radioastronómico Nacional de Estados Unidos (AUI/NRAO), institución que asumió el desafío de coordinar los esfuerzos de la comunidad astronómica para seguir fortaleciendo este evento en Chile.

“Como AUI/NRAO quisimos apoyar el desarrollo de esta iniciativa, que se ha consolidado dentro del calendario de actividades astronómicas del país. Nos entusiasma hacer posible que este evento continúe realizándose en un lugar tan especial como el Pueblito de Las Vizcachas. Estamos muy contentos de tomar esta oportunidad de liderar los esfuerzos de la comunidad astronómica para acercar la ciencia a todos y todas en plena concordancia con la misión y visión de nuestro propio observatorio”, señaló Sonia Duffau, subgerente de Divulgación de AUI/NRAO.

Por su parte, Rafael Sotomayor, director ejecutivo de la Corporación Municipal Pueblito de Las Vizcachas, destacó el valor comunitario de la actividad.

“Como parte de la visión de este Gobierno Comunal, creemos que el acceso a la ciencia, la educación y la cultura debe estar al alcance de todos y todas. Por eso impulsamos actividades gratuitas como el Día del Asteroide, acercando la astronomía y la divulgación científica a las familias de Puente Alto y generando espacios donde aprender, descubrir y conectar con el conocimiento”, indicó.

La jornada contará con la participación de universidades, observatorios, centros de investigación, organizaciones científicas y agrupaciones astronómicas de todo el país, quienes ofrecerán actividades para públicos de todas las edades.

Además de las experiencias científicas, el evento incluirá presentaciones artísticas y musicales inspiradas en el universo, reforzando el vínculo entre ciencia, cultura y comunidad.

La actividad ha sido reconocida por la Asteroid Foundation como un “caso de éxito” a nivel internacional. Según Saulo Machado, Coordinador Global de Eventos de la fundación, la experiencia del Pueblito de Las Vizcachas destaca por reunir a organizaciones científicas y culturales en torno a la divulgación de la ciencia y la educación astronómica “convirtiendo el Asteroid Day en algo realmente memorable. Es muy gratificante contar con Chile en este camino. Ver la dedicación con la que este país acerca al público la ciencia de los asteroides — y la conciencia sobre los riesgos de impacto — nos motiva a seguir adelante cada año”, concluye.