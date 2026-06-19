Manouchehri (PS) toma distancia de PC y FA por Ley Naín-Retamal y apunta a no restar atribuciones

El diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri marcó distancia de una iniciativa impulsada por el Partido Comunista (PC), con apoyo del Frente Amplio (FA), que busca modificar la Ley Naín-Retamal y eliminar algunas de sus disposiciones vinculadas a las atribuciones policiales.

Según consignó Emol, el parlamentario sostuvo que desde el PS no comparten la idea de reducir facultades a Carabineros y las policías en el combate contra el crimen. “Personalmente yo soy partidario de no restarle atribuciones hoy día a Carabineros y a las policías en la lucha contra el crimen”, afirmó.

Manouchehri matizó que esa posición no implica desatender eventuales excesos policiales. “Distinto es que nosotros vamos siempre a velar porque no se cometan abusos policiales, son dos cosas distintas”, señaló.

El diputado también abordó el uso de acusaciones constitucionales en el Congreso y planteó elevar los requisitos para su presentación. A su juicio, no resulta razonable que una comisión investigadora requiera 63 diputados, mientras una acusación constitucional pueda impulsarse con diez firmas.

“Estoy de acuerdo con que se puedan subir los estándares justamente para las acusaciones constitucionales y aumentar la cantidad de parlamentarios que puedan firmarla puede ser justamente un equilibrio”, indicó.