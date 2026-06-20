Feria del Libro Infantil y Juvenil de Ñuñoa

Plaza Ñuñoa, Ñuñoa.

1 al 5 de julio.

Este año la feria se denomina “Libros que laten”, y se realizará entre el 1 y el 5 de julio en Plaza Ñuñoa Norte. El programa contempla a más de 50 expositores, además de conversatorios con autores, presentaciones literarias, concursos de libros y otras entretenidas actividades.

“Libros que laten” está pensado como un punto de encuentro para que niños y jóvenes se encuentren con sus autores preferidos, conozcan novedades literarias y exploren su creatividad en los diversos talleres y concursos. Esta fiesta literaria, diseñada especialmente como panorama de vacaciones de invierno, estará abierta durante cinco jornadas entre 10:00 y 20:00 horas, con entrada gratuita.

Autores como Gabriel León, Francisco Ortega y Loreto Aravena –quien presenta su debut como autora de literatura infantil– serán algunos de los protagonistas. Y en la feria también se relevará el trabajo de ilustradores nacionales como Nati Chuleta, Daniela Thiers, Gonzalo Martínez y Fabián Rivas, quienes a través de su pluma llenan de color y trazos a los libros nacionales.

Tanto autores como ilustradores ofrecerán instancias en donde podrán compartir con los lectores, contestar algunas de sus preguntas y también firmar algunos ejemplares de sus libros, que estarán a la venta en la feria.

Algo que promete esta nueva edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil es una fuerte presencia del mundo editorial y librero chileno, con editoriales como Trayecto, Lee Hoy, Bookland, Mundilibros y Fondo de Cultura Económica (FCE). Premiadas editoriales como Amanuta, Muñeca de Trapo y SM tendrán un stand con copias de sus libros a la venta.

En la feria, los niños, niñas y adolescentes podrán participar en cinco concursos: escritura de cuento infantil, diseño de marcapáginas, caracterización de personaje, creación de una portada de libro y dibujo de cómics. Los ganadores tendrán premios y serán reconocidos durante las últimas jornadas de la fiesta literaria.

Además, el artista visual Payo Söchting (Payo Creativo) trazará los dibujos de un mural tematizado con motivo de Ñuñoa en el día de la inauguración de la feria, para que los niños, a medida que transcurra el festival literario, puedan pintar en conjunto su próxima obra en “Libros que laten”.

Durante la tarde del miércoles 1 de julio, a las 18:00 horas, se realizará la inauguración de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Ñuñoa, con una sorpresa musical que será el puntapié inicial de esta especial instancia cultural. También, se insta a los interesados en el mundo editorial chileno y la literatura infantil y juvenil a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Corporación Cultural de Ñuñoa –su sitio web y redes sociales– para estar al tanto del programa oficial y las actividades adicionales.

Se invita a la comunidad, de parte de la Corporación Cultural de Ñuñoa, a participar en esta gran oportunidad para descubrir nuevas historias y reconocer la importancia que los libros tienen en nuestra vida. La lectura construye cultura y comunidad.