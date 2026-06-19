Argentina: Milei cede a presión y saca a Adorni de la vocería en medio de escándalo por corrupción

La onda expansiva del escándalo por eventual enriquecimiento ilícito finalmente forzó cambios en la primera línea del gobierno de Javier Milei. Este viernes, Manuel Adorni anunció que abandona su doble rol en el Ejecutivo y deja definitivamente la Vocería Presidencial, cargo que lo catapultó a la fama política y que seguía ejerciendo incluso tras asumir la Jefatura de Gabinete.

La decisión se gestó durante una cumbre a puertas cerradas de casi tres horas en la residencia presidencial de Olivos. A través de un sobrio mensaje en la red social X (ex Twitter), Adorni intentó darle un tono protocolar a su salida del área de comunicaciones, confirmando como su sucesor a Adrián Ravier, diputado nacional por La Pampa y director del laboratorio de ideas libertario Fundación Faro.

“Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, le escribió Adorni a su reemplazante, en una publicación que rápidamente fue respaldada por el influyente asesor presidencial, Santiago Caputo.

Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

El trasfondo: un cerco judicial y legislativo que no cede

El desplazamiento de Adorni de la vocería busca reducir su alta exposición pública en medio de la tormenta perfecta que atraviesa su figura. La justicia argentina, encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita, profundizó esta semana la investigación sobre su patrimonio luego de que el funcionario presentara una declaración jurada rectificada donde blanqueó más de US$ 500.000 que no aparecían en registros anteriores, justificándolos con supuestas operaciones de criptomonedas (Bitcoin) que no terminan de cuadrar con sus propias declaraciones públicas pasadas.

Mientras la justicia rastrea también compras de blanquería —tienda de ropa de cama y textiles— por 8 millones de pesos y chats sobre millonarias remodelaciones pagadas en efectivo en su casa de campo, en el Congreso el reloj sigue corriendo. Pese a que Milei lo sostiene por ahora como Jefe de Gabinete, el Senado mantiene firme la fecha del 2 de julio para someterlo a una interpelación y evaluar una eventual moción de censura. Aliados clave del gobierno, como el PRO, ya le han exigido públicamente la renuncia.

Derrumbe de imagen pública

La permanencia de Adorni en la “mesa chica” de Milei se vuelve cada vez más costosa para La Libertad Avanza. La salida de la vocería coincide con la filtración de nuevas encuestas de opinión pública que muestran un desplome sin precedentes en su credibilidad.

Los datos del rechazo ciudadano según las consultoras locales son contundentes. El funcionario registra un 78% de imagen negativa, marcando el registro de repudio más alto actualmente para cualquier dirigente político en Argentina, contrastando con un escaso 20% de imagen positiva. Sumado a esto, un 85% de los encuestados afirma tener poca o nula credibilidad en las declaraciones del ahora exvocero.

¿Quién es Adrián Ravier?

El diputado Adrián Ravier, designado como el nuevo portavoz del presidente argentino, Javier Milei, es discípulo del economista ultraliberal español Jesús Huerta de Soto y exdirector académico de la Fundación Faro, un laboratorio de ideas de ultraderecha.

Nacido en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1978 y radicado desde hace varios años en la provincia de La Pampa (centro), Ravier es especialista en teoría monetaria, estudio de los ciclos económicos, finanzas públicas e historia del pensamiento económico.

En su sitio web se define como un “liberal clásico”, defensor de los principios de la economía de mercado, la propiedad privada, la libertad individual y un Estado limitado, y también como un “crítico del socialismo y del keynesianismo”, en sintonía absoluta con los ideales que pregona Milei.

Se graduó en 2002 como economista en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y luego hizo una maestría en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), un conocido centro de estudios de Argentina.

En 2009 obtuvo el título de doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, bajo la tutela del profesor Jesús Huerta de Soto, un ultraliberal y defensor de la llamada Escuela Austriaca, al que Milei profesa una gran admiración.

Ravier se ha desempeñado como profesor en la UBA, la ESEADE, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la Universidad del Salvador, la Universidad Católica Argentina y, durante un semestre de 2012, en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.

Actualmente, dicta clases en el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina y la Universidad Nacional de La Pampa.

Cercano al pensamiento económico aprendido de su maestro Huerta de Soto, Ravier también ha trabajado como investigador del Ludwig von Mises Institute de Estados Unidos (2005), la ESEADE (2005-2007 y 2018-2023), la Fundación Friedrich von Hayek (2007-2010) y la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (2010-2018).

Ha escrito libros sobre economía y publicado ensayos académicos en revistas especializadas de Estados Unidos, Australia, España, Argentina, México, Guatemala y Colombia, además de columnas para medios de su país, como Infobae y El Cronista.

De la Fundación Faro a la Casa Rosada

Adrián Ravier fue, hasta que asumió su escaño de diputado, director académico de la Fundación Faro, que define así su misión: “Promover las ideas del liberalismo económico y los valores históricos de la cultura argentina, para contribuir al desarrollo económico y social de nuestra Nación, librando la batalla cultural”.

Precisamente la Fundación Faro, bajo la dirección ejecutiva del ideólogo ultraderechista Agustín Laje, ha sido recientemente objeto de una petición de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que aclare de donde llegaron a esta institución ciertas donaciones millonarias.

En las elecciones legislativas de 2025, Ravier resultó elegido diputado por la provincia de La Pampa, donde preside la representación local de La Libertad Avanza (LLA); y asumió su escaño el 10 de diciembre, cuando abandonó su responsabilidad en la Fundación Faro.

Bastante activo en redes, se dedica sobre todo a comentar temas económicos.

En las últimas semanas ha dado algunas declaraciones en medios de comunicación en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien también ejercía como portavoz presidencial y este viernes le cedió el puesto.

Ante el creciente escándalo que envuelve a Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, y la presión de la oposición para que deje el Gobierno, Milei decidió desplazarlo al menos de su labor como portavoz para intentar descomprimir las tensiones en el escenario político por una crisis que ha paralizado al Ejecutivo y desnudado las divisiones internas.

Adrián Ravier reemplazará ahora a Adorni con el desafío de recomponer una comunicación pública muy dañada por la pésima relación del Gobierno con la prensa y el estilo frontal del propio jefe de Gabinete, quien hasta ahora no ha podido dar a la opinión pública respuestas claras sobre su situación patrimonial y a quien Milei aún sostiene.