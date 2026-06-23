Ciclo de cine indígena en Providencia

Centro Cultural de España, Providencia 927, Providencia.

Miércoles 24 y jueves 25 de junio .

La entrada es liberada hasta completar aforo.

En el marco de la celebración del año nuevo mapuche, el Centro Cultural de España en Santiago (CCESantiago) y la Fundación Kelluwün invitan a reflexionar sobre las luchas que mantienen los pueblos indígenas en una nueva edición del ciclo “Cine en tiempos de wüñol txipantü”, que combina conversatorios con la proyección de dos documentales.

El miércoles 24 de junio, a las 19:30 horas, se exhibirá en el CCESantiago Water for Life, el documental del estadounidense Will Parrinello sobre las luchas de comunidades indígenas por la defensa del agua frente a proyectos extractivos en distintos territorios de América Latina y que tiene a la ambientalista Berta Cáceres como una de sus protagonistas.

Tras la proyección, se conmemorarán los diez años del asesinato de la lideresa lenca y se desarrollará un convertario sobre la vigencia de estas luchas, con la participación de Francisca Fernández Droguett, del movimiento Feministad de Abya Yala; Daniela Millaleo, cantautora e investigadora mapuche; e integrantes del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).

La segunda jornada se realizará el jueves 25 de junio a las 18:00 horas en la ruka ceremonial Mahuidache, ubicada en la comuna de El Bosque, donde se exhibirá Guzkolniegeyiñ, documental producido por el Txawün de Comunidades Temuko y dirigido por el realizador mapuche Liukura Mariman Parmelee.

La película aborda las tensiones entre la expansión urbana y la defensa de los territorios mapuche que rodean la ciudad de Temuco y instala preguntas sobre los impactos de la planificación urbana sobre espacios con profundo valor cultural, histórico y comunitario.

“A lo largo de estos años, el ciclo de cine ha contribuido a visibilizar historias de lucha, resistencia y autorepresentación de los pueblos indígenas, así como las nuevas narrativas que han surgido desde nuestros propios territorios. Ha permitido actualizar esas historias y mostrar que los pueblos indígenas están plenamente vigentes, a pesar de que muchas veces los medios de comunicación no abordan estas realidades o las presentan de manera parcial”, comenta Jeannette Paillan, directora de la Fundación Kelluwün.

El cine indígena “es una herramienta de memoria, creación y reflexión, que permite contar nuestras historias desde una mirada propia, aportar a la descolonización de las imágenes y las narrativas, y compartir perspectivas que nacen desde las comunidades y los territorios”, agrega la directora de la fundación, que también se dedica a formar nuevos realizadores indígenas.