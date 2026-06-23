La apuesta de Orrego en Barrio Yungay: 50 fachadas recuperadas en el corazón patrimonial de Santiago

50 fachadas de inmuebles patrimoniales del Barrio Yungay fueron recuperadas por el Gobierno de Santiago en el marco de la iniciativa “Vivamos el Color en Yungay”, un proyecto que busca revitalizar uno de los sectores históricos más emblemáticos de la capital y fortalecer su identidad comunitaria.

La intervención contempló la restauración de fachadas en edificios de alto valor patrimonial, entre ellos el Museo de la Educación Gabriela Mistral, el Hospital San Juan de Dios, el Liceo Polivalente Emilia Toro de Balmaceda y la Escuela Básica Salvador Sanfuentes. La iniciativa apuntó tanto al mejoramiento del entorno urbano como a la conservación de la arquitectura característica de este sector, elogiado como el “bello barrio” en la icónica obra del cantautor Mauricio Redolés.

El plan piloto implicó una inversión de $87,4 millones y consideró, además, la entrega de un kit comunitario de mantención compuesto por pinturas y brochas. Estos insumos serán administrados por la Escuela Taller Fermín Vivaceta, organización social del sector encargada de coordinar jornadas de voluntariado para enfrentar rayados y otros deterioros que puedan afectar las fachadas recuperadas.

“Lo que no se conoce no se ama y lo que no se ama no se cuida. El Barrio Yungay es uno de los sectores patrimoniales más importantes de la capital y esta iniciativa demuestra que cuando trabajamos junto a la comunidad podemos recuperar espacios, fortalecer el sentido de pertenencia y construir barrios más lindos y seguros para todos”, señaló el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

La recuperación de fachadas coincide con un año simbólico para el sector, que celebró recientemente 186 años de historia y se prepara para una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Primavera, una de las actividades comunitarias más representativas de Santiago.

El Barrio Yungay forma parte de los 11 barrios que integran el borde del Eje Nueva Alameda, una zona típica que ha concentrado diversos esfuerzos de recuperación urbana. Entre ellos destaca el Mercado Colores de Yungay, iniciativa que busca impulsar la actividad económica local y contribuir a la revitalización de uno de los enclaves patrimoniales más reconocidos de la ciudad.