Presentación de banda Rey Nómade en Concepción
Presentación de banda Rey Nómade en Concepción
- Alianza Francesa, Colo-Colo 1, Concepción.
- Viernes 3 de julio – 19:00 horas.
- Entradas AQUÍ.
La agrupación, liderada por Felipe Sanhueza en voz y guitarra, Juan Pablo Moreno en primera guitarra, Fernando Elgueta en bajo, Francisco Faúndez en teclados, y Rodrigo Salazar en batería, ha desarrollado un sonido que dialoga naturalmente entre el rock alternativo, la psicodelia latinoamericana, melodías luminosas y la tradición del rock de guitarras.
Tras la publicación de La Era de Capricornio, disco de ocho canciones lanzado durante 2026, el cual fue grabado en Centinela estudios (Concepción) y masterizado en Holz Masters (Santiago), Rey Nómade se ha presentado en diferentes lugares del Gran Concepción, como Feria Quimera, Bar Averno y Alianza Francesa, entre otros.
También comenzó a tener presencia en programas con formato streaming, como el programa “Entre Amigos” de C RadioTv y “Pequeños Formatos” de la capital penquista.
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