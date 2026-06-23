Presentación de banda Rey Nómade en Concepción

Alianza Francesa, Colo-Colo 1, Concepción.

V iernes 3 de julio – 19:00 horas.

Entradas AQUÍ.

La agrupación, liderada por Felipe Sanhueza en voz y guitarra, Juan Pablo Moreno en primera guitarra, Fernando Elgueta en bajo, Francisco Faúndez en teclados, y Rodrigo Salazar en batería, ha desarrollado un sonido que dialoga naturalmente entre el rock alternativo, la psicodelia latinoamericana, melodías luminosas y la tradición del rock de guitarras.

Tras la publicación de La Era de Capricornio, disco de ocho canciones lanzado durante 2026, el cual fue grabado en Centinela estudios (Concepción) y masterizado en Holz Masters (Santiago), Rey Nómade se ha presentado en diferentes lugares del Gran Concepción, como Feria Quimera, Bar Averno y Alianza Francesa, entre otros.

También comenzó a tener presencia en programas con formato streaming, como el programa “Entre Amigos” de C RadioTv y “Pequeños Formatos” de la capital penquista.