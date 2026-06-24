Pianista italiano Ludovico Troncanetti en Fundación CorpArtes

Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, Rosario Norte 660, Las Condes.

Miércoles 8 de julio – 20:00 horas .

Entradas AQUÍ.

La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello, Fundación CorpArtes, la Embajada de Italia en Chile y el Instituto Italiano de Cultura de Santiago invitan al concierto “Noche de Piano”, una velada dedicada íntegramente a la obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el marco de la conmemoración de los 270 años del nacimiento del compositor austríaco.

El espectáculo contará con la participación del destacado pianista italiano Ludovico Troncanetti como solista invitado, junto a la Camerata UNAB bajo la dirección del maestro Santiago Meza.

El programa ofrecerá un recorrido por distintas etapas creativas de Mozart, desde sus primeras composiciones juveniles hasta una de sus obras más reconocidas para piano y orquesta.

La primera parte incluirá el Divertimento para cuerdas K.137 y la Sinfonía N°13 K.112, piezas escritas cuando el compositor tenía entre 15 y 16 años.

“Este concierto está dedicado exclusivamente a obras de Wolfgang Amadeus Mozart, con motivo de conmemorarse este año los 270 años de su nacimiento. Las dos primeras obras del programa fueron compuestas durante su adolescencia y destacan por su enorme creatividad y sorprendente madurez musical”, explica Santiago Meza, director de la Camerata UNAB.

El académico agrega que el Divertimento K.137 forma parte de una trilogía conocida como las Sinfonías de Salzburgo.

“Los editores comenzaron a llamarlas sinfonías debido a la perfección de sus composiciones. Son obras que muestran el talento excepcional de Mozart desde muy temprana edad”, señala.

Respecto de la Sinfonía N°13, compuesta en Milán cuando el músico tenía apenas 15 años, Meza destaca que “es su última sinfonía de juventud. En las siguientes obras comienza a manifestarse con mayor claridad el sello distintivo de Mozart y su identidad compositiva”.

La segunda parte del concierto estará marcada por la interpretación del Concierto para piano N°14 K.449, obra escrita por Mozart a los 28 años y estrenada con gran éxito en un concierto público.

“En sus 27 conciertos para piano, Mozart plasmó toda su creatividad. Fue un precursor en el desarrollo del instrumento, impulsando innovaciones que permitieron consolidarlo como uno de los protagonistas de la música de cámara y los conciertos públicos de la época”, afirma Meza.

El solista invitado, Ludovico Troncanetti, ha desarrollado una destacada trayectoria artística en Europa y es reconocido por sus interpretaciones del repertorio clásico y romántico.

Por su parte, la Camerata UNAB cuenta con más de dos décadas de trayectoria, consolidándose como uno de los referentes culturales del país gracias a una programación que busca acercar la música clásica a nuevos públicos.