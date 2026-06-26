Premio Libertad de Expresión José Carrasco Tapia

Hasta el 10 de agosto.

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La Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile invita a postular a la tercera edición del Premio José Carrasco Tapia, galardón en homenaje al egresado de nuestro plantel y editor Internacional de la Revista Análisis, quien fue asesinado por agentes de la CNI en septiembre de 1986.

El premio, abierto a periodistas chilenos y extranjeros residentes en Chile, consta de dos categorías: Premio al mejor libro periodístico y Premio a la trayectoria en el periodismo.

La postulación a la categoría libro periodístico deberá contener:

5 ejemplares impresos del libro postulante.

Carta de presentación del postulante, incluyendo su reseña curricular.

En caso de que la presentación sea a través de la editorial, se requerirá carta del responsable de la editorial y carta del autor (a) aceptando su nominación

La postulación al premio a la trayectoria deberá contener

Carta de presentación firmada por el postulante

Currículum vitae del o la postulante.

Extractos de obras periodísticas publicadas en cualquier formato que el/la postulante considere ilustrativas de su carrera (escrito, audiovisual, radial u otro).

Patrocinio de al menos seis periodistas destacados en el medio nacional y/o internacional.

El premio al libro periodístico se entregará a la publicación de no ficción cuya primera edición sea dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de esta convocatoria.