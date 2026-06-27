Encueno de cine online + conversatorio MAGMA

Encueno de cine online + conservatorio MAGMA

Hasta el 30 de junio .

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La propuesta reúne funciones online de películas seguidas de conversatorios con sus realizadores, buscando abrir espacios de conversación en torno a cinematografías más independientes y alejadas de los circuitos habituales.

El encuentro comenzó con la exhibición de “Corsario”, del cineasta de culto argentino Raúl Perrone, una figura fundamental del cine independiente.