CULTURA
Encueno de cine online + conversatorio MAGMA
Encueno de cine online + conservatorio MAGMA
- Hasta el 30 de junio.
- Más información AQUÍ.
La propuesta reúne funciones online de películas seguidas de conversatorios con sus realizadores, buscando abrir espacios de conversación en torno a cinematografías más independientes y alejadas de los circuitos habituales.
El encuentro comenzó con la exhibición de “Corsario”, del cineasta de culto argentino Raúl Perrone, una figura fundamental del cine independiente.
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