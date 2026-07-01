Lanzan libro y documental con la historia de la comuna de Lo Espejo

Un trabajo colaborativo entre la Municipalidad de Lo Espejo, Fundación El Sauce y académicos de la Universidad de Chile dio origen a la publicación de un libro y un documental que rescatan la historia de los primeros pobladores de la comuna.

“Historia de Lo Espejo: Barrio, Comunidad e Identidad” es una investigación nacida del interés por reconstruir la memoria de quienes levantaron las primeras viviendas en el territorio. El trabajo combina archivos históricos con los testimonios y experiencias de vecinas y vecinos que participaron en el levantamiento de las poblaciones de la comuna.

“Nos parece maravilloso poder relevar esta historia de esfuerzo, sacrificio y solidaridad que dio vida a nuestra comuna. Lo Espejo es un lugar donde ocurren cosas muy valiosas, y sería lamentable que esas historias pasaran desapercibidas en el entorno mediático”, señaló la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

La jefa comunal agregó que “es especialmente valioso el trabajo conjunto entre nuestro municipio, la Fundación El Sauce y la Universidad de Chile. Son alianzas que permiten integrar a la comunidad en la construcción de su patrimonio e identidad, fortaleciendo además un mensaje positivo para las familias de Lo Espejo”.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación El Sauce, Alejandra Fuenzalida, destacó que “muchas veces las comunas son definidas desde afuera por sus dificultades o desafíos. Sin embargo, quienes conocemos este territorio sabemos que existe otra historia: una historia de esfuerzo, organización, solidaridad y de personas que, generación tras generación, han construido comunidad y sacado adelante sus proyectos de vida”.

Tanto el libro como el documental se encuentran disponibles para su consulta gratuita en formato digital, permitiendo que más personas conozcan y valoren la historia y el patrimonio social de Lo Espejo.

Puedes ver el libro AQUÍ.