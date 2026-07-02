Concurso de Composición Musical para Orquesta Instrumental

Hasta el 10 de julio.

Bases AQUÍ.

La Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad de O’Higgins (UOH), a través de su Orquesta de Cámara, inició la convocatoria para la cuarta versión del Concurso de Composición Musical para Orquesta Instrumental, que busca impulsar la creación musical contemporánea y visibilizar a nuevas y nuevos talentos desde regiones de todo el país.

La invitación es a participar y compartir ideas y formas de escuchar el mundo. En esa línea, el director musical y artístico de la Orquesta de Cámara UOH, Andrés Maupoint, destacó que la composición es “una herramienta muy potente de expresión”, explicando además que este concurso busca abrir un espacio donde nuevas voces puedan desarrollarse y encontrarse con el público.

El certamen se enmarca en el proyecto URO2493 y se realiza en colaboración con la Academia Chilena de Bellas Artes y el Festival Internacional de Música Contemporánea de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Su objetivo es promover el trabajo conjunto entre compositoras, compositores e intérpretes mediante la creación de obras originales para la Orquesta de Cámara UOH.

La convocatoria seleccionará tres obras que serán estrenadas en la Temporada de Conciertos 2026. Se entregará un premio único de $1.100.000 y dos menciones honrosas de $250.000 cada una.

Podrán postular compositoras y compositores chilenos menores de 40 años, residentes en Chile o en el extranjero. El plazo de postulación es hasta el 10 de julio de 2026 y las bases están disponibles en los canales oficiales de la Universidad de O’Higgins.

Las piezas finalistas serán interpretadas por la Orquesta de Cámara UOH en instancias abiertas al público y la obra ganadora será presentada en el Festival Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile.

Los resultados se darán a conocer durante julio de 2026. La presentación de las obras finalistas se realizará el 28 de agosto en el auditorio del Campus Rancagua de la Universidad de O’Higgins, donde serán interpretadas frente al jurado y al público. Posteriormente, la obra ganadora será presentada el 1 de septiembre en el Festival Internacional de Música Contemporánea de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

La iniciativa, financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, busca consolidarse como una plataforma de creación musical contemporánea desde regiones, abriendo oportunidades para nuevas voces y fortaleciendo el desarrollo artístico en la Región de O’Higgins.