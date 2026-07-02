Alemania acusa a Ucrania de ordenar sabotaje de Nord Stream

La Fiscalía Federal de Alemania informó este jueves que un ciudadano ucraniano vinculado a las explosiones de los gasoductos Nord Stream ha sido acusado de complicidad en un crimen de guerra, así como de perturbación de servicios públicos, provocar una explosión y destruir infraestructuras.

Los gasoductos submarinos fueron saboteados con explosivos en septiembre de 2022. El acusado, identificado como Serhii K., según las normas de privacidad alemanas, detenido en agosto de 2025 en Italia y posteriormente extraditado a Alemania, ha negado estar implicado.

Él “y otros militares elaboraron, a petición de las autoridades ucranianas, un plan destinado a destruir los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2″, indicó la fiscalía en un comunicado,

Los tribunales alemanes han considerado que el caso entra dentro de la jurisdicción alemana, ya que los gasoductos dañados terminan en Lubmin, en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, y su pérdida afectó a la seguridad energética y a la seguridad interna de Alemania.

La acusación, negada por el acusado

Serhii K. aseguró que en la época de los hechos y hasta 2023 era comandante del Ejército ucraniano y sostuvo que se encontraba en Ucrania en el momento del sabotaje.

Según la acusación, el sospechoso y sus cómplices (incluidos buceadores, el patrón del barco y un artificiero) alquilaron un velero en Alemania y pusieron rumbo a la isla danesa de Bornholm.

Desde allí, su equipo habría colocado cargas explosivas en las tubos y las habría activado para intentar destruir los gasoductos.

“El objetivo era impedir de forma duradera el suministro de gas a través de los gasoductos y garantizar que Rusia ya no pudiera utilizar los ingresos procedentes del comercio de gas natural para financiar su esfuerzo bélico“, señala la fiscalía alemana.

Ucrania nunca ha reconocido su responsabilidad en el sabotaje, pero tampoco ha ocultado su satisfacción, al considerar legítimo cualquier ataque capaz de debilitar la capacidad del Kremlin para financiar su guerra.