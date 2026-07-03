Ciclo de teatro gratuito en el Museo de la Memoria

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.

2 al 25 de julio.

Jueves, viernes y sábados – 19:30 horas.

Las entradas son gratuitas y se retiran previa y exclusivamente en la boletería del auditorio del Museo. El retiro de entradas comienza una hora antes de cada presentación, y es por orden de llegada.

El ciclo “Historias de dictadura y derechos humanos” en su nueva versión, presenta una selección de cuatro obras que exploran temáticas en torno a la memoria, el olvido, interrogantes sobre la amistad y la juventud, además de la vulneración de derechos humanos en Chile.

El ciclo reúne cuatro propuestas que abordan la memoria y la historia reciente desde diversas perspectivas. La programación comienza con “Cabeza de Elefante” de la compañía Silencio Blanco, una obra que explora la pérdida de la memoria y la identidad a través del lenguaje con marionetas. Luego, “Vivir Juntas”, de la compañía MalaMadre, reflexiona sobre la amistas, el cuidado y la solidaridad entre mujeres en un contexto marcado por la pandemia y la revuelta social.

Continúa con la obra “CONFERENCIA: Reflexiones en torno a la imagen y la muerte” de PLATAFORMA, que cuestiona las formas en que observamos y construimos la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile. El ciclo finaliza con “Hilda Peña”, un conmovedor monólogo que rescata la historia de una madre que atraviesa la pérdida de su hijo en los años de transición democrática.

“Este ciclo de teatro se ha consolidado como un espacio de encuentro entre las artes escénicas, la memoria y los derechos humanos. A través de estas obras invitamos al público a reflexionar sobre experiencias individuales y colectivas que dialogan con nuestro pasado reciente y nuestro presente. Nos alegra abrir nuevamente las puertas del Museo para ofrecer una programación gratuita y de calidad que contribuya a fortalecer estas conversaciones”, señaló María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Programación

Cabeza de Elefante

Silencio Blanco coproducción con Figurteatret, GAM, y HET LAB.

Auditorio MMDH

Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de julio a las 19:30h

Vivir Juntas

MalaMadre

Auditorio MMDH

jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de julio a las 19:30h

CONFERENCIA: reflexiones en torno a la imagen y la muerte

PLATAFORMA

Auditorio MMDH

Jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de julio a las 19:30h

Hilda Peña

Auditorio MMDH

Jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de julio a las 19:30h