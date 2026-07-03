Gremio rechaza retiro de obras de desnudos de muestra: “Pareciera que estuviesen en la Edad Media”

La Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH) expresó este jueves su protesta, luego que varias obras de arte fueron retiradas de una exposición en el Centro Cultural Vicente Bianchi, en La Reina, en un episodio denunciado por algunos artistas como censura.

Se trata de la muestra Exposición Líneas y manchas de lo humano, con los trabajos de un taller de dibujo de figura humana impartido por el profesor Ernesto Díaz.

“Hace ya ocho años que venimos realizando estos encuentros donde dibujantes, modelos, lápices, pinceles coinciden en este acto fundamental de resistencia”, señala el texto de la muestra.

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“En el contexto de las artes visuales en Chile, la representación del cuerpo ha transitado desde el rigor académico de las escuelas de bellas artes hasta convertirse en un mapa complejo donde se cruzan la anatomía, la identidad y la memoria política”.

Y señala que “el cuerpo es el primer lugar, el territorio que nos pertenece, lo único que poseemos y observamos …el que con nuestros discursos plasmados en dibujos nos presentamos. A través de una cuidada selección de obras, esta muestra reúne a diversos creadores de diferentes lugares, experiencias y cansancios que utilizan el trazo, la mancha y la línea para desentrañar la complejidad de la corporalidad”.

Sin embargo, según un comunicado de la Corporación Cultural, debido a las observaciones de algunos vecinos, que visitan el lugar junto a sus hijos, la entidad decidió retirar tres de las 89 obras expuestas.

La decisión fue tomada porque poseían un “carácter sexual explícito” y en “resguardo de los niños”.

Además reafirmó su compromiso con la “promoción, difusión y acceso a las diversas manifestaciones artísticas y culturales, entendiendo que la diversidad de miradas y respeto por las variadas expresiones artísticas constituyen principios fundamentales de su quehacer, procurando siempre conciliar la libertad de creación con la responsabilidad institucional de ofrecer espacios culturales accesibles, inclusivos y adecuados para toda la comunidad”.

El resto de la muestra seguirá abierta hasta el 18 de julio.

Anteriormente, un hecho similar ocurrió en Concepción.

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Los artistas expresaron su malestar con la situación.

“En el centro Vicente Bianchi hubo una actividad de entrega de becas a escolares, donde fueron familias enteras y que todos vieron, de pasada, la exposición. Resulta que tres papás fueron a reclamar a la administración por algunos cuadros. En concreto, les complicaban los dibujos donde se veían penes”, dijo Ernesto Díaz al diario Las Últimas Noticias.

“Lo que me molesta es que una cosa que para mí no tiene absolutamente ningún problema (…) para otra persona, dentro de su cabeza, puede ser algo negativo, y me veo afectado por la forma de pensar de esa persona”, comentó Demetrio Babul, uno de los artistas participantes y que sufrió el retiro de una de sus obras, a El Mostrador.

“Hicimos esta exposición y un día nos avisaron que se retiraron algunos trabajos que se habían expuesto porque había había gente que se había quejado. (…) Se retiraron algunos algunas obras que, casualmente, eran puros desnudos masculinos, donde se veían genitales masculinos. Eso no les pareció, al parecer. Los desnudos femeninos no hubo problema, quedaron todos, excepto uno donde decían que se mostraba una masturbación”.

Añadió que nunca le había pasado algo así por el estilo. “Es bien raro, porque además que yo dibujo novela gráfico, cómics, y hago esto como complemento de figura humana. Yo no trabajo cosas polémicas ni busco polémica ni hacer trabajos que sean disruptivos para llamar la atención. Entonces es como bien extraño”.

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Rechazo del gremio

Los hechos fueron rechazados por la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH).

“Nuestra postura histórica frente a la censura es de rechazo absoluto, defendiendo la libertad creativa y el derecho a la expresión artística sin ataduras políticas, religiosas o dogmáticas”.

La asociación se ha manifestado activamente en coyunturas claves y casos de censura en el circuito nacional, y ante casos recientes de clausura de exposiciones, la directiva de APECH ha declarado públicamente que “la censura no es el camino”.

“Abogamos por que las discrepancias se resuelvan mediante el diálogo, advertencias de edad para el público u otras medidas que no impliquen retirar o satanizar las obras”, expresó.

Además cuestionó que el arte sea reducido al arbitrio de ideologías locales o municipalidades, abogando por la autonomía creativa.

“No esta demás recordar que la relación entre el desnudo en el arte y la censura ha sido una constante histórica de tensión, donde el cuerpo humano actúa como un territorio en disputa entre la libertad de expresión estética y los códigos morales, políticos o religiosos de cada época”, recordó además.

“Los censuradores no podrían visitar museos del mundo porque en todos encontraran presente el desnudo recordemos que en la antigua Grecia, el desnudo masculino representaba ideales de virtud, heroísmo y equilibrio geométrico, mientras que el desnudo femenino fue inicialmente más restringido o idealizado. Pareciera que estas personas censuradoras estuviesen en la Edad Media, donde con la hegemonía del cristianismo occidental, el cuerpo pasó a ser visto como la fuente del pecado original, donde la desnudez solo se permitía para ilustrar la vergüenza, la expulsión del Paraíso o el tormento de las almas en el infierno, entre otras creencias”.