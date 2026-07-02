Gobierno cierra la puerta a focalizar exención de contribuciones tras cita con alcaldes de la ACHM

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) salió de La Moneda con una señal mixta del gobierno: hubo avances en mecanismos para compensar a los municipios, pero el Ejecutivo cerró la puerta a focalizar la exención de contribuciones para personas mayores de 65 años en su primera vivienda.

La cita reunió a representantes de la AChM con los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y de Segpres, José García Ruminot, en medio de la tramitación parlamentaria del proyecto de reconstrucción nacional.

La preocupación municipal apunta a que la eliminación universal del pago de contribuciones reduzca ingresos locales. Los alcaldes han planteado que respaldan ampliar beneficios para adultos mayores, pero advierten que la medida debe tener límites para resguardar tanto las arcas fiscales como los recursos de las comunas.

El presidente de la AChM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, valoró el tono del encuentro y afirmó que el gobierno abrió un espacio de diálogo. Sin embargo, admitió que en la propuesta de focalización “no nos fue bien” y adelantó que insistirán ante la Comisión de Hacienda del Senado. “En los últimos 25 días, el hecho de que nosotros podamos presentar iniciativas, que el ministro diga que el articulado va a estar con el visto bueno de las asociaciones, es un cambio radical al que tuvimos al principio. Hoy día hay conversación”, señaló el alcalde Zapallar, Gustavo Alessandri.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, sostuvo que las respuestas del Ejecutivo sobre compensación fueron “bastante más satisfactorias”, pero marcó el punto de quiebre en la focalización. Según el jefe comunal frenteamplista, el ministro les transmitió que, por “una situación de principio”, el gobierno no cree en focalizar y apostará por que ninguna persona mayor pague contribuciones. “El Ministro nos planteó de manera bastante honesta que, por una situación de principio, ellos no creen en la focalización y van a apostar porque ninguna persona mayor pague las contribuciones, y ahí en el fondo traslada inmediatamente la discusión al Senado”, añadió Vodanovic.

Tras la reunión, los alcaldes anunciaron que trasladarán la discusión al Senado, donde buscarán apoyo transversal para incorporar sus propuestas durante el debate en particular de la megarreforma.