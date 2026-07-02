Venezuela eleva a 2.595 los muertos por terremotos y mantiene identificación de víctimas

El número de fallecidos por los terremotos que golpearon el norte de Venezuela el pasado 24 de junio subió a al menos 2.595, mientras los heridos llegan a 12.400, según informó este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El proceso de identificación de víctimas sigue en marcha.

Rodríguez entregó el balance en una rueda de prensa realizada ocho días después del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5, que afectó a Caracas y otros seis estados del norte del país.

La autoridad compareció junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello. En la instancia defendió la actuación del Gobierno y aseguró que se han rescatado 6.462 personas.

“Inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto”, afirmó Rodríguez, al responder a cuestionamientos por una supuesta demora en la reacción oficial. Según dijo, tras los terremotos se emitió un decreto de emergencia y se desplegaron los sistemas de protección civil y defensa pública.

La presencia internacional también ha sido clave en las labores de emergencia. Según cifras de la ONU citadas en la nota, el jueves había 3.000 rescatistas extranjeros en Venezuela, provenientes de 33 países. Durante la semana han logrado salvar a 13 personas.

El último rescate informado fue el de Hernán Gil, venezolano de 43 años, quien permaneció ocho días bajo los escombros de un edificio en la urbanización costera de Playa del Mar. Su búsqueda involucró a más de 100 rescatistas internacionales durante más de 72 horas.

Rodríguez sostuvo además que recibió llamados de 72 jefes de Estado y de Gobierno, a quienes transmitió que la prioridad era salvar vidas y que Venezuela necesitaba rescatistas “sin miramientos políticos”. También agradeció el apoyo de Donald Trump, Pedro Sánchez, Luiz Inácio Lula da Silva, Giorgia Meloni y Nayib Bukele.