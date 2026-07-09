Lanzamiento del libro “No necesitamos banderas: Los Prisioneros en Perú”

Clubdefans, Av. Providencia 1100, Local 2.



Sábado 11 de julio – 12:00 horas.

El autor Alejandro Tapia se reúne con Cecilia Aguayo y Marisol García para la presentación de su nuevo libro, el segundo sobre la agrupación bajo su firma después de “Ya viene la fuerza. Los Prisioneros 1980-1986”.

Publicado en Perú bajo Borrador Editores, el periodista celebra una nueva investigación sobre una de las bandas más relevantes de Chile. Con el mismo espíritu de su primer título, el libro “revela aspectos desconocidos de la historia del grupo a través de más de 70 entrevistas a testigos presenciales y el acceso a archivos inéditos”.

Con la intención de indagar y profundizar en el impacto que tuvieron Los Prisioneros en Perú, Alejandro Tapia nos describe el fenómeno y relación alucinante que se dio entre una banda chilena y miles de jóvenes peruanos, “en una época en la que ambos países estaban en una tensión permanente”, agrega.

“Me parecía interesante contar un aspecto de la historia de un grupo bajo la óptica de personas de otro país”, explica.

Y deja en claro que No necesitamos banderas. Los Prisioneros en Perú no es una continuación de Ya viene la fuerza, sino que una historia paralela que quiso escribir antes de concentrarse en la segunda parte de la saga sobre la agrupación, que planea concretar próximamente.

Habrá un conversatorio con el autor, además de la integrante de la agrupación, Cecilia Aguayo, y la destacada investigadora y periodista musical, Marisol García, para introducir a los interesados aún más en los detalles menos conocidos de un proyecto emblema de la música latinoamericana.

Tapia es periodista chileno, licenciado en Comunicación Social. Autor del libro Ya viene la fuerza. Los Prisioneros 1980-1986, de

editorial Clubdefans. Editor de La Tercera Sábado. Entre 2013 y 2017 fue corresponsal en Santiago de El Telégrafo de Ecuador. Desde 2021 es docente de la Escuela de Periodismo de la UDP.