Muestra “El final no es el final” de Juan Castillo en Valparaíso

Centex, Plaza Sotomayor 233, Metro Estación Puerto.

Martes a viernes – 10:00 a 18:00 horas. Sábados, domingos y festivos – 11:00 a 18:00 horas.

Hasta el 4 de octubre.

El Centro de Extensión (CENTEX) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio inauguró este sábado El final no es el final, exposición póstuma del destacado artista chileno Juan Castillo (Antofagasta, 1952 – Estocolmo, 2025).

La muestra llega a Valparaíso tras su primera presentación en 2025 en el Bodegón Cultural Los Vilos, iniciando una itinerancia que busca ampliar el alcance del último proyecto concebido por el artista.

La exposición reúne las últimas intervenciones desarrolladas por Castillo durante 2024 en el marco del proyecto Toponimia, inspirado en los senderos prehispánicos que conectan la costa y la cordillera a través del desierto de Atacama. Ese recorrido se transformó en su último viaje, donde registró fotográfica y audiovisualmente la acción de quemar tres frases: “¿Cuál es el comienzo?”, “entre líneas” y “¿Cuál es el fin?”. Antes de su fallecimiento, el artista encomendó la finalización y exhibición de estas obras a Fernanda López, Rodolfo Muñoz y Felipe Ríos, quienes asumieron la tarea de concretar su voluntad artística.

La muestra incorpora además una nueva versión de Minimal Barroco, una de las obras más emblemáticas de Castillo, realizada a partir de entrevistas a habitantes del Valle del Choapa. En ellas, los participantes reflexionan sobre los viajes más significativos de sus vidas, cuyas respuestas son posteriormente proyectadas sobre un camión que recorre las comunas de Salamanca, Illapel, Canela y Los Vilos, devolviendo simbólicamente estas memorias al territorio que las originó.

El recorrido de la muestra se complementa con una selección de registros, documentos y obras de distintas etapas de la trayectoria de Juan Castillo, ofreciendo un contexto para comprender la profundidad de una práctica artística que, durante más de cinco décadas, exploró las relaciones entre memoria, territorio, desplazamiento e identidad.

La itinerancia a CENTEX fortalece el vínculo histórico entre el artista y este espacio cultural, donde anteriormente presentó exposiciones como Geometría Emocional (2022) y el lanzamiento del repositorio oficial de su obra en 2023. Esta nueva presentación permite que públicos de distintas regiones conozcan el último proyecto concebido por uno de los artistas fundamentales del arte contemporáneo chileno.

Juan Castillo fue miembro fundador del Colectivo de Acciones de Arte (C.A.D.A.), agrupación clave en el desarrollo del arte conceptual y político en América Latina. Su infancia en la oficina salitrera Pedro de Valdivia marcó profundamente una producción centrada en la memoria, el territorio y la circulación de las imágenes. Desde 1986 residió en Suecia, manteniendo una constante colaboración con Chile mediante proyectos artísticos y comunitarios. Su obra fue exhibida en destacados museos de América Latina y Europa, recibiendo reconocimientos como el Premio Altazor en la categoría Arte Tridimensional–Videoarte por Otro día (2010), además de becas y fondos de creación en Chile y Suecia.

La inauguración de El final no es el final se realizará el sábado 11 de julio de 2026, a las 12:00 horas, en CENTEX, Valparaíso. La entrada es gratuita y la exposición podrá visitarse durante el período de exhibición en los horarios habituales del centro.

Más información del proyecto: visita la web www.repositoriojuancastillo. com