Presidente Kast al Partido Republicano: “Hay veces que no hay que contestar”

Durante la jornada de este sábado el Presidente José Antonio Kast participó en el Consejo General del Partido Republicano, instancia en la que hizo un llamado a los militantes de su colectividad a consolidar las reformas impulsadas por el Ejecutivo y trabajar por construir acuerdos políticos con otros sectores.

A cuatro meses de su llegada a La Moneda, el mandatario también aseguró que el éxito de su administración no depende de una sola iniciativa legislativa, en alusión al proyecto de Reconstrucción Nacional, cuya tramitación continúa en el Congreso.

“Son 1.461 días de gobierno (…) No se juega todo en un proyecto de ley. No se juega todo en un cargo. Muchas veces uno puede avanzar, muchas veces uno tiene que mantener, en algunas ocasiones tiene que retroceder, pero siempre la meta es la misma: recuperar y reconstruir nuestra patria”, dijo.

El jefe de Estado también advirtió que la representación parlamentaria republicana no es suficiente para garantizar los cambios que busca el Gobierno. “Eso lo logramos con una masa crítica en el parlamento mucho más grande. Entonces, nuestra misión es generar la convicción en los otros de que nosotros tenemos la razón”, señaló.

En esa línea, el Presidente reiteró la importancia de trabajar con los diferentes partidos del oficialismo, pero también de la oposición: “Necesitamos convencer a algunas personas de otros partidos del centro democrático, como radicales, la DC, PPD, el Partido Socialista, que tengan esa misma visión de país, que estamos trabajando todos por tener más trabajo, una calidad de vida mejor, cuidar la infancia”, agregó.

Asimismo, insistió que la construcción de acuerdos no implica renunciar a las convicciones republicanas. “Nos tocó ser gobierno. Eso requiere responsabilidad, requiere disciplina, requiere lealtad, requiere generosidad y lo que yo siempre pido es confianza”, subrayó.

En ese contexto, el mandatario solicitó a los dirigentes actuar con responsabilidad política. “Hay veces que no hay que contestar. Hay veces que no hay que tuitear. No vale la pena. Hay liderazgos que ya fueron”, afirmó. En ese sentido, insistió en que el rol del Partido Republicano también debe cambiar. “Una cosa es un partido pequeño, otra muy distinta es un partido que hoy tiene la responsabilidad de acompañar un gobierno y proyectar este proyecto político hacia el futuro”, reiteró.

Prioridades de su administración

Respecto de los principales desafíos del gobierno, Kast repasó las prioridades en materia de seguridad, crecimiento económico y empleo. En relación a la megarreforma económica aseguró que “estamos avanzando. No ha sido nada de fácil, porque hay una disputa política e ideológica gigantesca. Nosotros esperamos seguir avanzando por el bien de los chilenos, para tener más trabajo y más inversión”.

El Presidente destacó el avance de otras iniciativas en tramitación como el proyecto de Sala Cuna Universal, así como la mesa por el empleo liderada por el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

“El tema de Sala Cuna sigue avanzando, pero de manera responsable, no con promesas populistas (…) En empleo necesitamos una mirada estructural de mediano y largo plazo”, afirmó.

En materia de seguridad, el Mandatario reiteró que el combate al crimen organizado continúa siendo una de las principales prioridades de su administración, no obstante, reguló las expectativas. “Esto va a ser duro. Una cosa es detener a los delincuentes y otra es enfrentar a los carteles de la droga (…) Chile está levantando la voz y golpeando la mesa. Eso va a tener consecuencias, pero no les va a salir gratis”, dijo.