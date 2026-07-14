Estreno mundial del ballet “Orgullo y prejuicio” en el Municipal de Santiago

Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Santiago.



23 de julio al 1 de agosto.

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Desdén y distancia; atracción y resistencia. El amor más improbable, es capaz de nacer del rechazo en Orgullo y prejuicio, la novela que Jane Austen publicó anónimamente en 1813 y que se ha ganado un espacio imborrable en la cultura popular con más de 20 adaptaciones al cine. Este 23 de julio, el romance también tomará forma como ballet y la aguda Elizabeth Bennet y el enigmático señor Darcy llegarán al Teatro Municipal de Santiago en un estreno mundial creado especialmente para el Ballet de Santiago.

La compañía dirigida por César Morales Anderson se suma así a las celebraciones por los 250 años de la autora inglesa con una reinterpretación de este clásico universal comisionada a dos grandes artistas ingleses: Kenneth Tindall, flamante coreógrafo residente del Northern Ballet en Leeds y uno de los pocos artistas que han adaptado este título a la danza; e Ian Kelly, dramaturgo estrella del West End de Londres, quien desarrolló el argumento para esta producción junto a Tindall, y es popularmente conocido por interpretar al padre de Hermione Granger en la saga de Harry Potter.

“El mundo de Austen es uno de gestos sutiles y emociones ocultas, lo que se traduce maravillosamente en movimiento. En la danza eso se convierte en un juego entre gesto e intención. Una reverencia cortés puede expresar desdén; un vals, elegancia y competitividad”, dice el coreógrafo Kenneth Tindall. Y añade: “Respetar la esencia de la historia es vital, pero no intento recrear el libro página por página. Mi objetivo es capturar el espíritu de Austen —su humor, tensión y elegancia— mientras utilizo las herramientas del ballet contemporáneo para darle nueva vida”.

Para el dramaturgo Ian Kelly “Orgullo y prejuicio y el ballet son una combinación perfecta: contención y forma clásica que, sin embargo, expresan drama y pasión en una historia inigualable de amor que triunfa sobre las circunstancias, el dinero, la clase social, los padres, la política sexual, sobre el orgullo y el prejuicio”. Asimismo apunta que en este ballet “los pas de deux son cartas de amor. El contenido emocional de la danza suele residir ahí: en el equilibrio entre fuerzas opuestas y, a veces, en la forma de una nueva comprensión del otro. Con la danza somos transportados al corazón mismo que late en los demás”.

El equipo artístico se completa con la música de Frank Moon, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Santiago bajo la batuta de Pedro-Pablo Prudencio. La escenografía y la iluminación estarán a cargo del premiado diseñador y cineasta Christopher Ash, mientras que el vestuario será responsabilidad de Louise Flanagan.

Sobre los artistas

Kenneth Tindall es considerado uno de los creadores de danza más destacados de su generación, con una carrera marcada por la colaboración con compañías de ballet, danza y teatro alrededor del mundo. Como coreógrafo, director, productor o director creativo, Kenneth cuenta con un catálogo de más de treinta obras, entre las que destacan Casanova, Carmen, El gran Gatsby y Relaciones peligrosas. Asimismo, ha sido nominado a varios premios de gran prestigio, entre ellos los de Mejor Coreógrafo Clásico y Artista Emergente en los National Dance Awards.

Por su parte, Ian Kelly es actor, escritor y dramaturgo. Participó en The Pitmen Painters en el National Theatre, así como en Broadway y el West End, y también en A Busy Day, presentada igualmente en el West End. En estos dos circuitos teatrales ha protagonizado sus propias obras de teatro unipersonales. Además, ha sido nominado como Mejor Actor en los Manchester Theatre Awards y el Montreal World Film Festival. Como historiador, ha publicado las biografías de Beau Brummell, Giacomo Casanova, Samuel Foote, Vivienne Westwood y Antonin Carême, hace poco adaptada como serie de Apple TV+.