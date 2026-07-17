Película “Ñusta Huillac” sobre Fiesta de La Tirana

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Coincidiendo con la conmemoración del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Carmen como Reina y Patrona de Chile, la productora Soundtrackfilms anunció el reestreno digital de “Ñusta Huillac, La Tirana”, cortometraje chileno inspirado en la leyenda que dio origen a una de las festividades religiosas más importantes del país: la tradicional Fiesta de La Tirana.

El estreno ocurre en un año especialmente significativo para la festividad, que este 2026 conmemora los 100 años de la Coronación Canónica de la Virgen del Carmen. Durante las celebraciones, que se desarrollan entre el 10 y el 20 de julio, cientos de miles de peregrinos y 208 bailes religiosos llegan hasta el poblado de La Tirana para participar en una de las expresiones de religiosidad popular más importantes de Chile y Sudamérica.

“Este año coinciden dos hitos muy importantes, y es que se cumplen 15 años desde que estrenamos esta película y 100 años de la Coronación Canónica de la Virgen del Carmen. Nos pareció el momento ideal para que las nuevas generaciones puedan verla gratuitamente y vivir la misma experiencia que tuvieron quienes asistieron a su estreno en La Tirana y luego quienes la conocieron en festivales”, destaca Mario Selim Alcayaga, guionista y productor del cortometraje.

Una leyenda llevada al cine

“Ñusta Huillac, La Tirana” narra la historia de una princesa inca que, tras escapar del dominio español junto a parte de su pueblo, se refugia en los bosques de tamarugos del desierto de Atacama. Allí funda un asentamiento donde todo extranjero capturado era ejecutado, ganándose el sobrenombre de “La Tirana”. Sin embargo, la llegada de un prisionero español cambiará para siempre su destino.

La película fue rodada íntegramente en las localidades de Pozo Almonte y La Tirana, bajo la dirección de Juan Luis Muñoz, con guion, música y producción de Mario Selim Alcayaga. Además, contó con el apoyo del Obispado de Iquique y de las municipalidades de Iquique y Pozo Almonte.

“Fue una película de época que requirió cerca de seis meses de preparación para recrear una historia ambientada en 1535. Hubo que construir escenarios, confeccionar vestuario, armas y toda la utilería. Junto al equipo que viajó desde Santiago participaron vecinos y artistas de Pozo Almonte, La Tirana, Iquique y Alto Hospicio, por lo que esta producción tiene un fuerte sello regional y estamos muy orgullosos del resultado”, comenta Mario Selim.

El filme obtuvo el Fondo Audiovisual 2010 del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y fue seleccionado en diversos festivales de cine, destacando su estreno internacional en el Festival IN-EDIT por su aporte al patrimonio musical chileno.

Magaly Solier protagoniza la historia

La protagonista es la reconocida actriz peruana Magaly Solier, una de las intérpretes latinoamericanas más premiadas de su generación. Alcanzó reconocimiento internacional con la película La teta asustada, ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín y nominada al Premio Óscar como Mejor Película Extranjera.

En “Ñusta Huillac, La Tirana”, Solier interpreta por primera vez a un personaje central de la mitología chilena, dando vida a la princesa guerrera cuya historia ha permanecido por siglos en la tradición oral del norte del país.

“Más que relatar una leyenda, esta es una historia de amor y de fe, protagonizada por Magaly Solier y Freddy Araya. Esperamos que quienes no pudieron verla hace 15 años puedan descubrirla ahora y que quienes ya la conocen vuelvan a emocionarse con ella”, concluye el guionista y productor de la obra.