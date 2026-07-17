En medio del temporal, Gobierno endurece el tono contra el atacante de Carabineros en Lo Espejo

El guion de La Moneda para lo que queda de semana era el de un despliegue técnico, enfocado en monitorear el avance del sistema frontal que golpea a la mayor parte de Chile, además de sus costos humanos y materiales. Algo que quedó entorpecido esta tarde tras el ataque contra dos radiopatrullas de Carabineros en Lo Espejo, y que obligó a los ministros Claudio Alvarado y Martín Arrau a enfrentar un frente de mal tiempo diferente al que tenían previsto.

El momento difícilmente podría ser menos indicado. Así lo deslizó el propio Presidente, que adelantó en duros términos que no se escatimarán recursos en la persecución del responsable.

“Mientras miles de Carabineros se despliegan para proteger a los chilenos y apoyar las labores de emergencia, hay criminales que siguen atacándolos. Hemos dispuesto todos los recursos para capturar a este violento atacante y que sea juzgado y condenado por la justicia”, escribió José Antonio Kast en su cuenta de X.

Mientras miles de Carabineros se despliegan para proteger a los chilenos y apoyar las labores de emergencia, hay criminales que siguen atacándolos. Hemos dispuesto todos los recursos para capturar a este violento atacante y que sea juzgado y condenado por la justicia — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 17, 2026

Minutos después y en un punto de prensa, el Mandatario ahondó en su crítica: “No puede ser que, cuando estamos todos los chilenos ocupados y preocupados por temas climáticos y afectación de personas damnificados, delincuentes comunes, criminales osen atentar contra nuestras fuerzas policiales. El mensaje está pasado: Vamos a ir por ese criminal, lo vamos a encontrar, lo vamos a poner a disposición de la justicia, y espero que se le aplique toda la fuerza de la ley“.

“El Panda”: principal sospechoso ya era investigado

Por estas horas el personal policial se encuentra dedicado a la captura de Benjamín Aedo González, alias “El Panda”, el principal sospechoso de haber disparado a dos carabineros hoy en la comuna de Lo Espejo.

Según informa Tele13, el joven de 20 años es integrante de la banda liderada por “el Chicorty”, uno de los principales traficantes de Santiago y que hoy permanece detenido en España, donde se mantenía oculto liderando sus operaciones.

Aedo González no sería extraño al uso de armas: es investigado, además de como “soldado” del narco, como autor en tres homicidios y un secuestro en Lo Espejo, asociados a rencillas y ajustes de cuentas con bandas rivales.

El sujeto habría efectuado los disparos con una pistola modificada para percutar en modo automático, al momento de ser fiscalizado por los policías atacados, luego de que estos “detectaron una persona, que en actitudes sospechosas, transitaba a pie por estas calles”, según detalló el general de Carabineros Víctor Vielma. “Lo iban a someter a un control de identidad y se da a la fuga del lugar de la fiscalización”.

“Funcionarios de Carabineros lo siguen en el carro policial y lo encuentran en un segundo punto, donde nuevamente habría efectuado disparos“, complementó el fiscal José Manuel Mac-Namara.

El citado medio asegura que personal de OS.9 de Carabineros tiene cercado al hombre, y que su detención sería cosa de horas.

Un multitasking sorpresa para el Ejecutivo

“Atentar contra Carabineros es atentar contra la seguridad de todos los chilenos, y nosotros, como Gobierno, no vamos a escatimar esfuerzo alguno para dar con el paradero de este sujeto y que se le aplique todo el rigor de la ley“.

Ecos del Presidente fueron las palabras del biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien ya tenía en su agenda la vigilancia del sistema frontal: solo ayer fue el encargado de encabezar la mesa técnica de emergencia del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y de reportar el balance que confirmó la muerte de tres personas a raíz del evento.

“Acá tenemos que reparar en un hecho, en orden a que hoy día los delincuentes están decididos a disparar a matar, están disparando al rostro, a la cabeza, con armamento automático. Y eso es en materia de una preocupación, y hay que combatirlo como tal, con toda la fuerza del estado dentro del marco de la constitución y la ley”, afirmó Alvarado.

La única gentileza que le dio el nuevo frente de problemas al ministro fue que se encontraba en Santiago. Suerte diferente a la que le tocó al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien desde la Región de Los Ríos (una de las mas afectadas por el mal tiempo) quien —y al igual que el general director de Carabineros, Marcelo Araya— anunció su regreso inmediato a la capital para visitar a los funcionarios heridos.

“El delincuente actuó con total alevosía y utilizó un arma adaptada para disparar en modo automático. Es un delincuente extremadamente peligroso y se mantiene un amplio operativo para capturarlo. Nos querellaremos y perseguiremos la máxima sanción que permita la ley (…) Este criminal será encontrado, detenido y puesto a disposición de la justicia”, anunció el titular de la cartera.

Aunque su paso por la Región no atendía al frente climático, sino que a situaciones similares al ataque de Lo Espejo: ya se encontraba visitando a los dos funcionarios atacados a principio de semana en un operativo destinado a detener a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, que a su vez es investigado como el autor material del homicidio del cabo segundo Eugenio Naín.