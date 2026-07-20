Dramaturgo Guillermo Calderón en Café Literario de Ñuñoa

Café Literario de Ñuñoa, Jorge Washington 116, Ñuñoa.



Sábado 25 de julio – 11:30 a 13:00 horas.

La entrada a las sesiones del ciclo es con entrada liberada y sin necesidad de inscripción previa, con cupos por orden de llegada.

El Ciclo de Dramaturgia Contemporánea “Procesos y metodologías de escrituras teatrales y performativas”, con curaduría del actor y realizador Juan Pablo Peragallo, se compone de cinco sesiones de conversación enfocadas en la escritura teatral, que se realizan un sábado al mes hasta septiembre, será protagonizado por el actor, guionista y director teatral Guillermo Calderón (1971).

Las sesiones, que son conducidas por la periodista de espectáculos Viviana Encina, contemplan una entrevista sobre los procesos de escritura y creatividad en la realización teatral, de acuerdo con cada invitado. Así también, los protagonistas de cada sesión profundizan sobre sus metodologías y dispositivos de trabajo al momento de escribir una pieza escénica.

Guillermo Calderón, invitado en esta oportunidad, se formó en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Realizó estudios de postgrado en Estados Unidos, y hoy es académico de la Universidad Católica. A lo largo de su trayectoria, dirigió obras como “Clase” (2006), “Diciembre” (2010), “Villa+Discurso” (2011) y “Beben” (2011). Algunas de ellas estrenadas en países como Argentina y Alemania.

Como escritor de guiones ha recibido reconocimiento internacional con proyectos cinematográficos como “Violeta se fue a los cielos” y “Ecos del Desierto” (con Andrés Wood), además de “El Club”, “Neruda” y “El Conde” (con Pablo Larraín).

La instancia está pensada para estudiantes de enseñanza media y universitarios, como también para el público general que esté interesado en la dramaturgia y las artes escénicas. Las sesiones que siguen serán con las dramaturgas Carla Zúniga (8 de agosto) y Camila Le-bert (5 de septiembre).