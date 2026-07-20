Lanzamiento de libro “Locus horridus. Cárceles del lenguaje” de Daniel Rojas Pachas

Bar la Isla, Torres de Tajamar, Avenida Providencia 1100, Providencia.



Martes 21 de julio – 18:45 horas.

El libro, que inaugura la colección de ensayos Vendaval de Pampa Negra Ediciones, será presentado por el autor, junto con Gonzalo Geraldo, editor de la colección de ensayos Vendaval de Pampa Negra Ediciones, y Luis Valenzuela Prado, escritor y académico, director de Puerto Negro.

Sinopsis:



“A través de un recorrido por las obras de Enrique Lihn, Reinaldo Arenas, Rodrigo Rey Rosa y Roberto Bolaño, el autor propone un diálogo vivo que desentraña las intrincadas arquitecturas del poder que habitan en la ideología, el discurso y la retórica. Esta perspectiva de diálogo incesante le permite presentar a los escritores no como figuras de bronce, sino como parte de una “genealogía fantasmal” y obsesiva que ocupa el centro de sus reflexiones. Rojas Pachas logra que el lector se convierta en un “lector amigo”, invitado a transitar por laberintos donde la escritura rechaza la mera anécdota para convertirse en un desafío vigente”, ᴏ́sᴄᴀʀ ʙᴀʀʀɪᴇɴᴛᴏs ʙʀᴀᴅᴀsɪᴄ.

Sobre el autor:



ᴅᴀɴɪᴇʟ ʀᴏᴊᴀs ᴘᴀᴄʜᴀs (ʟɪᴍᴀ, 𝟷𝟿𝟾𝟹): Escritor y editor chileno. Actualmente reside en Bélgica, dedicado a la escritura, a la investigación académica en KU Leuven y a cargo de la dirección del sello @cinosargoeditor. Ha publicado los poemarios: 𝘎𝘳𝘢𝘮𝘮𝘢, 𝘊𝘢𝘳𝘯𝘦, 𝘚𝘰𝘮𝘢, 𝘊𝘳𝘪𝘴𝘵𝘰 𝘉𝘢𝘳𝘳𝘰𝘤𝘰, 𝘈𝘭𝘭𝘢́ 𝘧𝘶𝘦𝘳𝘢 𝘦𝘴𝘵𝘢́ 𝘦𝘴𝘦 𝘭𝘶𝘨𝘢𝘳 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘰 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘢 𝘮𝘪𝘩𝘢𝘣𝘭𝘢, 𝘔𝘦𝘤𝘢𝘯𝘪𝘴𝘮𝘰 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘥𝘰 𝘢𝘭 𝘴𝘪𝘮𝘶𝘭𝘢𝘤𝘳𝘰 y 𝘌𝘭 𝘱𝘢𝘪́𝘴 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘪𝘭𝘦𝘯𝘤𝘪𝘰. En ensayo: 𝘙𝘦𝘢𝘭𝘪𝘥𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘥𝘪𝘢𝘭𝘰𝘨𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 y 𝘌𝘭 𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘩𝘢́𝘤𝘩𝘢𝘳𝘢: 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘦́𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘥𝘦 𝘭𝘰 𝘢𝘣𝘪𝘨𝘢𝘳𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘭𝘢𝘴 𝘯𝘰𝘷𝘦𝘭𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘌𝘯𝘳𝘪𝘲𝘶𝘦𝘓𝘪𝘩𝘯. Las novelas: 𝘛𝘳𝘦𝘮𝘰𝘳, 𝘙𝘢𝘯𝘥𝘰𝘮, 𝘝𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘒𝘪𝘭𝘭𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘙𝘢𝘥𝘪𝘰 𝘚𝘵𝘢𝘳 y 𝘙𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳.