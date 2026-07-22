Ópera “Gloria del Canto” en Teatro Biobío

Teatro Biobío, Avda. Costanera Raúl Silva Henríquez 477, Concepción.



30 y 31 de julio y el 1 de agosto.

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Una ópera chilena contemporánea; una nueva producción escénica gestada desde el sur de Chile; una experiencia lírica profundamente teatral; una comedia musical para todo público. Gloria del Canto –la nueva versión de la popular ópera de Sebastián Errázuriz y su compañía MusicActual, estrenada originalmente en 2013 en el Centro GAM– es la nueva apuesta artística del Teatro del Lago y Teatro Biobío, una co-producción que se presentó en enero de este año en Frutillar y que llegará al escenario del teatro penquista a fines de julio con tres funciones consecutivas.

Al set de un programa de farándula llegará la estrella internacional Gloria del Canto, dispuesta a hablar de su nueva película, pero no de su pasado. Su aparición en televisión desata una tormenta de celos, secretos y emociones, mientras las cámaras siguen grabando. “El público ríe con ganas, en gran medida gracias al libreto de Felipe Ossandón, en el que reconocemos los gastados recursos retóricos televisivos”, constató el diario El Mercuriopara el estreno de la ópera en 2013, año en que míticos programas de espectáculos como SQP o Vértigo lideraban en sintonía.

A poco más de una década de ese estreno, la farándula regresó a las pantallas de televisión con programas como Only Fama o Hay que decirlo y la ópera-musical de Sebastián Errázuriz volverá a las tablas con una visión escénica crítica y satírica firmada por María Izquierdo junto a Claudia Yolín, jefa técnica del Teatro del Lago, quien también concibió el concepto general de la obra. Esa mirada es contenida por una escenografía y diseño lumínico que, entre otros recursos, cuenta con una maqueta de un set de televisión –donde cada personaje tiene un alter ego en versión muñeco o títere–, que fue diseñada por la jefa escénica de Teatro Biobío, Fernanda Videla, y realizada en TBB Lab.

La soprano nacional Paulina González, que ha cantado en roles protagónicos en el Teatro Colón de Buenos Aires, lidera el elenco, junto a tres cantantes emergentes –Jessica Rivas, Natalia Vilches y Nicole Galleguillos–, quienes fueron seleccionadas tras participar del Opera Studio realizado en Frutillar y Concepción en junio de 2025. Allí revisaron la ópera con una innovadora metodología que aborda, de forma simultánea, tanto los aspectos musicales como los escénicos de la obra. “Para los artistas, casi todos oriundos de las ciudades donde hicimos el Opera Studio, funcionó como un proceso formativo y para la compañía MusicActual, para María y para mí, fue una oportunidad para conocer nuevas voces”, revela Sebastián Errázuriz.

A ellas se suma, como artista invitado, el experimentado barítono Javier Weibel, quien cerró una exitosa temporada 2025 con presentaciones en el Teatro Municipal de Santiago y el Auditorio Nacional del Sodre en Uruguay. Completa el cuadro musical la Orquesta de Cámara Ciudadana de Concepción, sumando un total de 15 artistas dirigidos por el propio compositor, quienes han vivido un fructífero intercambio de saberes para que los públicos disfruten de una experiencia lírica contundente y entretenida. La obra plantea un formato híbrido en donde se desdibujan las fronteras entre la ópera, el musical, el teatro, la multimedia, la danza y los espectáculos televisivos.

María Izquierdo, heredera de la tradición de Andrés Pérez y el Gran Circo Teatro, señala que “trabajar con cantantes, teatralmente, es muy reconfortante porque son extraordinariamente profesionales y de una inmensa versatilidad. Tienen un dominio técnico del canto y de la proyección tan impresionante, que es comparable a un deportista de alto rendimiento. Entonces, todo lo que pueden ofrecer en el escenario tiene que tener esa potencia y, al mismo tiempo, con una intimidad que tienen que buscar en su corazón para que tenga verdad. En esa ecuación, se potencia el arte escénico de manera realmente impresionante”.

Desarrollo artístico desde el sur de Chile

Gloria del Canto da continuidad a la alianza entre Teatro del Lago y Teatro Biobío iniciada en 2022 con la premiada ópera Patagonia de Errázuriz, una colaboración que no sólo aportó al repertorio artístico nacional sino que proyectó al sur de Chile nacional e internacionalmente a través de una circulación que incluyó Frutillar, Concepción, Santiago, Buenos Aires, Madrid e Idanha-a-Nova en Portugal. Este nuevo capítulo –que también es posible gracias a que MusicActual ganó un fondo del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio– fortalece un modelo de colaboración que apuesta por la descentralización, el desarrollo escénico desde el sur de Chile y la nueva creación.

“Para Teatro del Lago, coproducir Gloria del Canto significó volver a la ópera, después de un año sin producir en el género. Esta vez en un formato único y bien especial, con un lenguaje escénico y musical moderno y divertido, juntando los equipos creativos y técnicos de los dos teatros productores y de MusicActual, en una puesta en escena que desafía los lenguajes tradicionales de hacer ópera o musical. Un proyecto contemporáneo, que pone el sur de Chile una vez más en el mapa de la innovación y de la producción artística nacional“, comenta João Aboim, director artístico de Teatro del Lago.

“Gloria del Canto es una ópera chilena, que dialoga con la actualidad y con nuestra cultura. Es una invitación a que personas que nunca han visto una ópera se acerquen a este género a partir de un tema cotidiano, entretenido, que plantea códigos conocidos. La lírica a nivel mundial atraviesa un proceso de renovación con teatros que apuestan por dramaturgias contemporáneas y formatos híbridos, y esta ópera farandulera, que toma un fenómeno tan reconocible como la televisión de espectáculos, se inscribe en esa búsqueda con una identidad que además es local. Para Teatro Biobío, coproducir esta obra con el Teatro del Lago es una forma de gestionar de manera colaborativa, uniendo esfuerzos institucionales con el fin de consolidar creaciones que pueden formar nuevos públicos para las artes escénicas, con el potencial de ser exportadas a otras ciudades de Chile y al extranjero, sumando más públicos y sostenibilidad a la gestión“, expresa Fernanda Castillo, directora ejecutiva de Teatro Biobío.

Tras su estreno en Frutillar y sus funciones en Concepción, se proyecta que Gloria del Canto se presente en otros escenarios del país y se integre al circuito internacional. “Todo lo aprendido en Patagonia está siendo aplicado en este nuevo proyecto. Por ejemplo, el dispositivo escénico está pensado para ser muy liviano y compatible con las giras, para que la itinerancia no implique grandes presupuestos. Estamos seguros de que con Gloria del Cantovamos a llegar a un amplio público y de esa manera podremos dar difusión a este género que tanto amamos”, concluye Sebastián Errázuriz.

Ficha artística

Composición e idea original: Sebastián Errázuriz

Libreto: Felipe Ossandón

Producción: MusicActual, Teatro del Lago, Teatro Biobío

Dirección musical: Sebastián Errázuriz

Dirección Escénica: María Izquierdo y Claudia Yolín

Elenco: Paulina González, Javier Weibel, Jessica Rivas, Natalia Vilches, Nicole Galleguillos.

Orquesta de Cámara Ciudadana de Concepción

Diseño integral y concepto general: Claudia Yolín

Diseño de maqueta: Fernanda Videla y Claudia Yolín

Realización maqueta: Fernanda Videla

Diseño de iluminación: Fernanda Videla y Claudia Yolín

Escenografía: TBB Lab

Producción general: Martina Venegas

Proyecto financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras Convocatoria Compañías de Trayectoria de la Artes Escénicas 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Teatro Biobío cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Gobierno Regional del Biobío.