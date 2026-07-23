Publicidad
Homenaje “30 años de la muerte de Oreste Plath” CULTURA Crédito: U. de Chile

Homenaje “30 años de la muerte de Oreste Plath”

Publicidad
Por: El Mostrador Cultura

El Mostrador Fuente Preferida

Homenaje “30 años de la muerte de Oreste Plath”

  • Librería FCE, Biblioteca Nacional, Alameda 651, Metro Santa Lucía.
  • Sábado 25 de julio – 12:00 horas.

En el evento participarán el investigador Claudio Aguilera, el escritor Francisco Ortega y Karen Plath, presidenta del Consejo Sociedad de Folclor Chileno.

Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad