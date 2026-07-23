CULTURA
Homenaje “30 años de la muerte de Oreste Plath”
Homenaje “30 años de la muerte de Oreste Plath”
- Librería FCE, Biblioteca Nacional, Alameda 651, Metro Santa Lucía.
- Sábado 25 de julio – 12:00 horas.
En el evento participarán el investigador Claudio Aguilera, el escritor Francisco Ortega y Karen Plath, presidenta del Consejo Sociedad de Folclor Chileno.
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