Los cantos de sirena del populismo
En este nuevo capítulo de “Mirada Internacional”, el ex canciller Ignacio Walker reflexiona sobre los “Cantos de Sirena” del populismo en América Latina, de derechas o izquierdas.
Este capítulo analiza la “teoría del péndulo” en América Latina, explicando cómo la región ha oscilado entre populismos de derecha e izquierda a lo largo de las décadas.
Comienza señalando el aparente paralelismo entre líderes opuestos como Hugo Chávez y Abelardo de la Espriella, y remonta los orígenes del neopopulismo a los años 90 con figuras de derecha como Fujimori, Menem y Collor de Mello. Posteriormente, el péndulo se movió hacia la izquierda con la “ola roja” liderada por Chávez y sus discípulos (Morales, Correa, Ortega) y los Kirchner, para luego regresar a la derecha con Bolsonaro, Bukele y Milei, todos ellos críticos de la democracia liberal y con tendencias autoritarias.
El resumen concluye que este vaivén refleja la indignación y el enojo de la ciudadanía con las élites y los partidos tradicionales, lo que la lleva a escuchar los “cantos de sirena” de líderes populistas que prometen soluciones fáciles.
Esta dinámica, exacerbada por las redes sociales, dificulta el diálogo y la deliberación democrática. El mensaje final es una llamada de atención para que la gente no sucumba a estas promesas engañosas, y se aferre a las instituciones, como se ejemplifica con el caso chileno donde, a pesar de los extremos, las democracias han demostrado ser más robustas.
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