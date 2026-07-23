Los cantos de sirena del populismo

Este capítulo analiza la “teoría del péndulo” en América Latina, explicando cómo la región ha oscilado entre populismos de derecha e izquierda a lo largo de las décadas.

Comienza señalando el aparente paralelismo entre líderes opuestos como Hugo Chávez y Abelardo de la Espriella, y remonta los orígenes del neopopulismo a los años 90 con figuras de derecha como Fujimori, Menem y Collor de Mello. Posteriormente, el péndulo se movió hacia la izquierda con la “ola roja” liderada por Chávez y sus discípulos (Morales, Correa, Ortega) y los Kirchner, para luego regresar a la derecha con Bolsonaro, Bukele y Milei, todos ellos críticos de la democracia liberal y con tendencias autoritarias.

El resumen concluye que este vaivén refleja la indignación y el enojo de la ciudadanía con las élites y los partidos tradicionales, lo que la lleva a escuchar los “cantos de sirena” de líderes populistas que prometen soluciones fáciles.

Esta dinámica, exacerbada por las redes sociales, dificulta el diálogo y la deliberación democrática. El mensaje final es una llamada de atención para que la gente no sucumba a estas promesas engañosas, y se aferre a las instituciones, como se ejemplifica con el caso chileno donde, a pesar de los extremos, las democracias han demostrado ser más robustas.





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