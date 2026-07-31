Taller de Poesía Visual de Javier García Bustos

Librería La Quiltra, Miraflores 620, local 3, Santiago.



Los miércoles 19 de agosto, 26 de agosto, 2 de septiembre y 9 de septiembre, de 2026. Horario: de 18:00 a 20:00 horas.

Inscripciones, consultas y valores: javiergarciabustos@gmail.com

Propósito general

No podemos liberarnos de las imágenes. Tampoco de las palabras. ¿Cómo dialoga una fotografía con una frase? ¿Un verso de Nicanor Parra con una piedra? ¿Un recorte de prensa, una hoja de diario, con un poema? ¿Es la palabra solo eco de la realidad y metáfora? Sí, pero también es pensamiento, reflexión, juego, misterio y conocimiento. La propuesta de este taller es aprender y divertirse. Recordar y construir a partir de nuestros objetos e imágenes personales y colectivas. Producir textos, escritos, poemas, collages, que sean una instantánea en el álbum de creación de cada participante.

Con qué materiales trabajaremos

El taller está centrado en la poesía chilena, en las creaciones de poetas nacionales que han producido obras donde está presente la palabra a través de la poesía, como la imagen a través de dibujos, fotografías, recortes de prensa, collages, reproducción de objetos, etc. La idea es que estas obras motiven trabajos a los asistentes de las sesiones, las que se dividirán en dos partes. Cada sesión se desarrolla en dos horas.

La primera parte (hora) es teórica, y la segunda (hora) es práctica. Los libros que veremos en las sesiones son: Obras públicas, de Nicanor Parra; La nueva novela, de Juan Luis Martínez; El Annapurna, de Diego Maquieira; Bracea, de Malú Urriola; La aparición de la Virgen, de Enrique Lihn; Archivo Zonaglo, de Gonzalo Millán; Purgatorio, Raúl Zurita;Preguntas a la medium y otros poemas, de Ludwig Zeller; Álbum del exChile, de José Ángel Cuevas; Quipoema, de Cecilia Vicuña; Obras completas, de Maha Vial; Torpedos, de Yanko González, entre otros.

Sobre el tallerista:

Javier García Bustos. Periodista, Diplomado en Edición y Publicaciones y Magíster en Literatura. Ha trabajado en los diarios La Nación, Las Últimas Noticias y La Tercera. Además, ha colaborado en medios y revistas como The Clinic, Palabra Pública, Anfibia, Abismo, Dossier y Santiago. Es autor del libro de poesía Último paseo (2008) y la crónica Rostros de una desaparecida (2022, reedición 2026).