Espectáculo de improvisación de Natalia Valdebenito en Teatro ICTUS

Sala La Comedia, Teatro ICTUS, Merced 349, Santiago.



27 al 29 de agosto – 20:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Con una trayectoria de casi 20 años en el arte de la improvisación, la actriz y comediante Natalia Valdebenito llegará por primera vez al escenario del Teatro ICTUS para presentar “El Tesoro”, un montaje que celebra el riesgo creativo y la magia de lo irrepetible.

Cada función será una obra inédita. Sin un texto escrito, sin una historia predeterminada y con un escenario prácticamente desprovisto de escenografía, la propuesta se construirá en tiempo real a partir de un único punto de partida: un título entregado por el público, que tendrá un rol fundamental en el desarrollo de la historia.

Sobre el escenario, Valdebenito estará acompañada por música en vivo, un elemento fundamental en la construcción de cada historia. Contará con la participación de Felipe Foncea en el piano, quien aportará nuevas atmósferas e improvisaciones. Junto a ellos, Mauricio Ávila en la iluminación, quién será parte activa del relato desde la cabina técnica, dando forma a una experiencia teatral que solo existirá esa noche.

Además, cada noche contará con una actriz invitada diferente. Tres destacadas intérpretes nacionales se sumarán a este ejercicio de creación espontánea, aportando nuevas miradas, personajes y emociones a un montaje donde la escucha, el juego y la imaginación serán los verdaderos protagonistas. El 27 de agosto subirá al escenario María Elena Duvauchelle, el 28 Paula Sharim y el 29, Tatiana Molina.

“El Tesoro” invita al público a presenciar el nacimiento de una obra teatral en vivo, donde el humor, la emoción y la sorpresa conviven en un espectáculo que nunca volverá a repetirse de la misma manera.

Tres funciones, tres actrices invitadas y tres historias completamente distintas. Una invitación a descubrir el valor de la improvisación como lenguaje teatral y a ser parte de una experiencia única e irrepetible.

Ficha artística:



Actrices: Natalia Valdebenito, Paula Sharim, María Elena Duvauchelle y Tatiana Molina

Música: Felipe Foncea

Iluminación: Mauricio Ávila

Duración: 70 minutos

Edad sugerida: todo público