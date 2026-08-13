Convocatoria a artistas sonoros a musicalizar feria de publicaciones Materia Impresa

Postulaciones hasta el 4 de septiembre.

Más información en https://materiaimpresa.art/ y en redes sociales @materiaimpresa.

¿Cómo suena una feria de publicaciones? Es la pregunta que moviliza una nueva convocatoria de las y los realizadores de MATERIA IMPRESA, encuentro que se realizará entre el 2 y 4 de octubre en Santiago de Chile, específicamente, en el Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile sede Parque Forestal.

Bajo el nombre de INTERFAZ, MATERIA IMPRESA, SE IMPRIME, RADIOIR y MAPAMAPA convocan a creadores sonoros a proponer sus piezas para musicalizar, interactuar y dialogar con el espacio de la feria en el acto de hojear, ojear y leer libros de arte.

“En INTERFAZ deseamos explorar música, artistas sonoros, selectores musicales y creadoras/es sonoros interesados en presentar propuestas para musicalizar nuestro encuentro editorial”, señalaron desde MATERIA IMPRESA.

“No buscamos sets de baile ni pistas comerciales; seleccionaremos propuestas que exploren el ambient, el muzak, la música para espacios vacíos y liminales, centros comerciales, música para aeropuertos [Brian Eno], caracoles, galpones comerciales desocupados, música de mobiliario [Erik Satie], paisajes, instalaciones y performances sonoras” agregan.

Las obras a proponer no necesariamente deben ser compuestas de manera especial para la ocasión MATERIA IMPRESA sino que pueden ser trabajos ya construídos que sean interpretados en vivo para la feria.

Para INTERFAZ se seleccionarán 4 propuestas para sonorizar 2 días de feria (sábado 3 y domingo 4 de octubre entre 2 franjas horarias: matiné de 10 a 14 hrs. y vermú de 14 a 18 hrs. Los sets deben durar 2 horas y para desplegarlo la organización contará con sonidista y un sistema de amplificación (PA y mesa simple) dispuestos según el montaje de la feria. Las propuestas ganadoras, además, contarán con un honorario.

Para postular se puede acceder al formulario en la biografía de la cuenta de instagram de la feria @materiaimpresa. Las postulaciones deben considerar:

Título del proyecto.

Descripción breve (máx. 300 palabras): concepto y relación con la pregunta “¿cómo suena una feria de publicaciones?”.

Formato y duración (confirmar 3 horas o especificar variación).

Descripción técnica.

Bio breve (máx. 150 palabras) + links a audio/video/portfolio.

Contacto (nombre, correo, teléfono).

Ejemplos del set en mp3

MATERIA IMPRESA en Santiago de Chile

Esta será la cuarta edición de MATERIA IMPRESA, a la cual le anteceden dos versiones en Chile (Santiago) y una en México (Ciudad de México), todas realizadas durante 2025.