Concurso “La Ruta del encuentro” para Línea 7 de Metro de Santiago

Concurso “La Ruta del encuentro” del Metro de Santiago

Postulaciones hasta el 14 de septiembre.

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Ya están abiertas las postulaciones para participar en el concurso La Ruta del Encuentro, que busca 7 obras para conformar el circuito de 21 murales que estarán presentes en las estaciones de la nueva línea 7 del Metro.

“Desde que abrimos las postulaciones hemos recibido propuestas de artistas y colectivos de distintas regiones del país. Nos entusiasma ver cómo esta iniciativa está convocando miradas diversas y queremos invitar a muchos más creadores a sumarse. Esta es una oportunidad única para formar parte de una obra que permanecerá en el espacio público y acompañará por muchos años la vida cotidiana de millones de personas”, cuenta Gabriela Guzmán, directora ejecutiva de la Ruta del Encuentro.

El concurso considera la creación de un circuito de arte público inspirado en la temática del encuentro, formado por 21 obras de gran formato, de las cuales siete serán elegidas entre las postulaciones de este concurso y las otras catorce serán realizadas por artistas invitados especialmente para formar parte de esta iniciativa.

Por su parte, Javiera Chamorro, directora de la Corporación Cultural Metro Arte, señaló: “Queremos invitar a artistas de todo Chile a postular, a ser parte de una iniciativa que trasciende la creación de una obra quedando como legado de las personas y la ciudad en la futura Línea 7. A través de estos nuevos murales MetroArte los invitamos a construir un espacio de conexión, identidad y mirada colectiva. La Ruta del Encuentro es una oportunidad única para que sus obras dialoguen con millones de pasajeros, formando parte de un recorrido visual que conectará territorios, comunidades y miradas diversas a través del arte, en uno de los espacios públicos más relevantes y democráticos del país”.

La selección de las siete obras ganadoras estará a cargo del jurado del concurso que está integrado por figuras del arte, la cultura, la arquitectura, las comunicaciones y la gestión cultural. Javier Pinto, fundador de Corporación MetroArte, preside esta instancia en la que también está Rodolfo Andaur; Varinia Brodsky; Daniel Cruz; Paula Solimano; Claudio Engel; Bernardo Oyarzún; Sammy Benmayor; César Gabler; Gonzalo Sánchez Pikti; Patricia Ready; Coca González; Constanza Güell; Guillermo Hevia; Ezio Mosciatti; Rodrigo Guendelman; Javier Goldschmied; Roberto Hernández; Carola Urrejola; el ministro de las Culturas las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga y Andrea Brandes.

La Ruta del Encuentro es una iniciativa impulsada por la Banca por el Arte (BCI, Banco BICE, BTG Pactual, Banco de Chile, Banco Consorcio, Banco Falabella, Banco Internacional, Banco Itaú Chile, Banco Ripley, Banco Santander y Scotiabank Chile) y es desarrollada por la Corporación 3xi en conjunto con Metro de Santiago y su Corporación MetroArte, como proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales.