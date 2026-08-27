Presentación del libro “Amores contrariados” de Gustavo González

Biblioteca Municipal, Fernando Castillo Velasco 8580, La Reina.



Jueves 3 de septiembre – 18:00 horas.

Amores contrariados es el título del nuevo volumen de cuentos del periodista y escritor Gustavo González Rodríguez, editado por La Calabaza del Diablo y que será presentado el jueves 3 de septiembre a las 18 horas en la Biblioteca Municipal de La Reina.

El libro del periodista y escritor Gustavo González Rodríguez, editado por La Calabaza del Diablo, será comentado por Federico Gana, connotado cronista y autor de libros de ficción, y por la conocida escritora y editora Lilian Flores Guerra.

“Amores contrariados, exquisito solaz para quienes disfrutan con las maravillas del lenguaje, nos recuerda que el desamor no implica olvido, y que la buena literatura es la que da nombre, cuerpo y alma a seres anónimos sacudidos por los vaivenes de la pobreza y la esperanza”, dice Flores.

Para Rossana Dresdner, Premio Municipal de Novela de Santiago 2025, “un buen cuento se caracteriza por ser breve y conciso, pero no solo. En ese espacio reducido, debe transmitir atmósferas, caracteres, situaciones, sentimientos. E involucrarte. Algo que logran los nueve relatos de estos Amores contrariados, todos a contrapelo, todos con escenas y diálogos en los que, en algún momento, nos reconocemos”.

“En este nuevo volumen de cuentos, Gustavo González Rodríguez cautiva con historias mínimas, máximas e insólitas (que pueden suceder en el Metro, en un almacén de barrio, en el calabozo de una comisaría o en una película western). El humor cruza el libro con la construcción de diversas atmósferas y genuinos personajes. ¿Habrá algo más universal que estos amores silenciados, dichos y contradichos?”, dice Nicolás Rojas Inostroza, periodista cultural.

González Rodríguez, exdirector de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y expresidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, es autor de ensayos sobre periodismo, comunicación y derechos humanos. Amores contrariados es su tercer libro de ficción, luego de Nombres de mujer (cuentos) y La muerte de la bailarina (novela).