¿Por qué Bukele es tan popular en América Latina?

La reflexión de esta semana aborda el concepto de “democracia iliberal”, acuñado por Fareed Zakaria en 1997, y su llegada a América Latina a través de figuras como Viktor Orbán en Hungría y Jair Bolsonaro en Brasil.

Este término describe a líderes elegidos democráticamente que, una vez en el poder, concentran un grado excesivo de autoridad, debilitando los pesos y contrapesos, el Estado de Derecho y los derechos individuales propios de la democracia liberal.

En este contexto, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, aparece como el principal exponente actual de esta tendencia en la región, destacando su enorme popularidad gracias a una política de seguridad efectista que ha reducido drásticamente los homicidios, pero a costa de un fuerte cuestionamiento al equilibrio institucional y a la reelección indefinida que permite su reforma constitucional.

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